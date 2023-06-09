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高雄地下水抽取暴增4倍 議員鍾易仲籲重視地下水補注

聯合報／ 記者徐白櫻任義宇／高雄即時報導
高雄市議員鍾易仲（右）認為，近年高雄大量抽取地下水，市府應重視地下水補注計畫，監測是否會有地層下陷危機。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員鍾易仲（右）認為，近年高雄大量抽取地下水，市府應重視地下水補注計畫，監測是否會有地層下陷危機。記者徐白櫻／翻攝

多波降雨過後，高雄水情仍在「橙燈」減量供水階段。高市議員鍾易仲今天質詢指出，2年來高雄抽取的地下水量暴增4倍，等同8天抽一座澄清湖，地下水補注問題不能輕忽。市長陳其邁表示，高雄水情下周可望轉綠燈，地下水位已有回升，市府會在美濃規畫洪水資源化及在地滯洪計畫，將水留在地下水層。

高雄沒有大型水庫，主要用水來自高屏溪取水、伏流水及地下水，今年大量開鑿抗旱水井因應旱災。議員鍾易仲在議會質詢指出，110年4月高雄地下水的單日平均抽取量為8.5萬噸、占6％，今年4月，單日抽取量已達32萬噸、占23 ％，成長近4倍之多。

「等同8天抽掉一座澄清湖！」鍾易仲說，以今年旱季80天來算，高雄總共抽掉10座澄清湖水庫的水量，大家都知道，缺水時節抽取地下水是「沒法度」的事，但占比從6％提高至23％，人體抽血一次最多抽500cc，要休息3個月讓身體恢復，高雄地下水2年抽水量增加4倍，水層無法自然恢復休息，補充速度追得上抽的速度嗎？未來是否會造成地層下陷？

鍾易仲也建議，水資源調配運用，隘寮溪沿岸的水非常充足，希望打幾個水井給高雄使用，不能再讓高雄拚命抽取地下水。

市長陳其邁表示。最近有下雨，水情下周有機會轉成綠燈，高屏溪蘊藏12億噸地下水，相關單位都有在監測，最幾天下雨後水位有回升，因為地質關係，高雄的地下水可以快速補充，市府正在美濃推動洪水資源化及在地滯洪，盡量把水留在上游的美濃、六龜等地的地下水層。

水利局補充說明，抗旱水井抽用期間，水利署嚴格監控抽水量及水位變化，均符合地下水位管理警戒範圍，並無超抽情形；且於降雨過後高屏溪川流量上升後立即停用，依目前觀測資料地下水位已快速回升5.6公尺以上。

地下水 鍾易仲 抗旱

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