影／小琉球海龜產房旁辦音樂祭 廠商成「全島公敵」急踩煞車

屏東小琉球是近年旅遊夯景點，人為遊憩壓力也為環境生態也帶來衝擊；時序進入小琉球海龜返島產卵熱季，有廠商向鄉公所承租蛤板灣旁公有地，下周六起至8月的假日舉辦「威尼斯音樂祭」，宣傳廣告上周打出就遭圍剿，原因是地點近海龜產卵熱區，憂心母龜被燈光和聲音驚擾不敢上岸，建議易地舉辦；琉球鄉公所連日協調下，廠商今天傍晚宣布停辦。

海洋委員會海洋保育署昨天才公布今年2月在琉球鄉發現了一組海龜爬痕，是除太平島外，最早有海龜上岸產卵的紀錄，且為1隻從未被標記過的綠蠵龜，推測為新手媽媽，目前龜卵陸續孵出中，第一窩與第二窩平均有116顆，孵化率高達8成，目前有紀錄的卵窩高達7窩，顯示這隻新手母龜對小琉球海龜資源的貢獻度相當高，地點就在蛤板灣沙灘。

廠商申辦的「威尼斯音樂祭」6月10日起開始，承租地點是蛤板灣鄉公所建構的混凝土平台上，貨櫃屋擺設是鄉公所公有出租地，時間是下午3至5時，採人頭收費，每人300元，有DJ和音樂表演，7月開始每周五六都是DJ之夜，活動至8月底；廠商雖強調下午5時後會派員在沙灘入口處勸導客莫進入，但反對人士認為燈光和聲音會驚擾海龜不敢上岸，甚至影響幼龜爬回大海。

「觀光和生態是可以找到平衡點的！」吳姓護龜志工說，海龜是小琉球的觀光亮點特色，海保署去年起委託國立海生館調查繁殖生態，島民自發性地組護龜志工已有50多人，分組在各沙灘從深夜記錄到清晨，時間超過半年，大家不計辛勞投入，就是不希望海龜的沙灘「產房」受到人為干擾和破壞，也呼籲商業性音樂活動能盡量配合，莫成了全島民公敵。