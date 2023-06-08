影／小琉球海龜產房旁辦音樂祭 廠商成「全島公敵」急踩煞車
屏東小琉球是近年旅遊夯景點，人為遊憩壓力也為環境生態也帶來衝擊；時序進入小琉球海龜返島產卵熱季，有廠商向鄉公所承租蛤板灣旁公有地，下周六起至8月的假日舉辦「威尼斯音樂祭」，宣傳廣告上周打出就遭圍剿，原因是地點近海龜產卵熱區，憂心母龜被燈光和聲音驚擾不敢上岸，建議易地舉辦；琉球鄉公所連日協調下，廠商今天傍晚宣布停辦。
海洋委員會海洋保育署昨天才公布今年2月在琉球鄉發現了一組海龜爬痕，是除太平島外，最早有海龜上岸產卵的紀錄，且為1隻從未被標記過的綠蠵龜，推測為新手媽媽，目前龜卵陸續孵出中，第一窩與第二窩平均有116顆，孵化率高達8成，目前有紀錄的卵窩高達7窩，顯示這隻新手母龜對小琉球海龜資源的貢獻度相當高，地點就在蛤板灣沙灘。
廠商申辦的「威尼斯音樂祭」6月10日起開始，承租地點是蛤板灣鄉公所建構的混凝土平台上，貨櫃屋擺設是鄉公所公有出租地，時間是下午3至5時，採人頭收費，每人300元，有DJ和音樂表演，7月開始每周五六都是DJ之夜，活動至8月底；廠商雖強調下午5時後會派員在沙灘入口處勸導客莫進入，但反對人士認為燈光和聲音會驚擾海龜不敢上岸，甚至影響幼龜爬回大海。
「觀光和生態是可以找到平衡點的！」吳姓護龜志工說，海龜是小琉球的觀光亮點特色，海保署去年起委託國立海生館調查繁殖生態，島民自發性地組護龜志工已有50多人，分組在各沙灘從深夜記錄到清晨，時間超過半年，大家不計辛勞投入，就是不希望海龜的沙灘「產房」受到人為干擾和破壞，也呼籲商業性音樂活動能盡量配合，莫成了全島民公敵。
琉球鄉長陳國在事發之初即表態以不合申辦程序和生態保育考量不同意辦理，但廠商本周仍未將廣告撤除，經連日協調，主辦的源鑫公司不再堅持，琉球鄉公所下午發出聲明指出，為避免造成綠蠵龜產卵影響，經過多日溝通，源鑫考量維護生態環境且避免影響生態，原舉辦的音樂祭系列活動將停止辦理，未來活動的形式將改以宣導自然保育為目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言