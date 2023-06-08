好山好水屏東今變好多光電板 藍立委批種電種到失心瘋

蔡政府推動綠能政策，屋頂、農地、魚池到坡地的太陽能光電場如雨後春筍般蓋起，屏東縣近來發生獅子鄉楓林部落旁農地、屏鵝公路車城段旁農地被用來種電的爭議，廠商還相中車城鄉的愛文芒果園；國民黨屏東不分區立委廖婉汝批民進黨在失衡且昧於現實的能源政策下，屏東被當作「種電典範」，卻是在犧牲農業與景觀生態的代價下達成的「成就」。

廖婉汝說，過去農地種電、魚塘種電，不僅威脅農民生計，也嚴重影響我國糧食自給率；屏東芒果的好品質全台聞名，近期又傳出車城鄉芒果園，被廠商相中規畫承租用來種電，車城鄉有名的「看海的芒果」將陷入危機，一旦果農承租的國有地遭收回種電，「看海的芒果」將成絕響，只剩「看海的光電板」，更讓當地居民和果農感到恐慌。

她說，農漁地種電外，還想進一步擴張到山坡地，危及水土保持，如屏鵝公路車城段旁原始林地、獅子鄉楓林部落旁農地，都被拿來種電，根據政府規範，山坡地根本不是「光電優先場域」。屏東是農產大縣，說是台灣的糧倉也不為過，豐富的生態景觀也為屏東樹立國際級旅遊景點的標誌，但在蔡政府一意孤行下，恐全成了光電板的天下，蔡政府口口聲聲說不缺電，卻種電種到失心瘋，難以想像美麗家鄉未來會變成什麼樣子。

屏東縣政府綠能辦公室說，縣府配合落實中央綠能政策，在有效轉化應用縣內國土復育既有發展條件的精神下，讓地層下陷及不利耕作區能夠充分再運用，推動光電計畫分為專案專區和非專區，2019年在屏東縣沿海4鄉推動「嚴重地層下陷區太陽光電計畫」，另2017起在高樹鄉砂石盜採區導入太陽光電計畫，充分發揮劣地的土地價值，去年已達成屏東縣民生用電使用綠電100%的目標。

綠辦有關主管說，在非專區部分，光電板面積660平方公尺以下的小型光電場林立，過去因免雜項執照及建照，只需台電同意書，手續簡便、施工量體小，且免田賦、收入穩定，成為新興副業，有鑑於造成農地支離破碎，其中不乏可耕作的良田，卻用來種電，縣府已在前年公告停止受理。