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屏東枋山芒果節6/10、11登場 限量評鑑禮盒1元起標拍賣

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東愛文芒果6月中旬將進入盛產期。記者劉星君／攝影
屏東愛文芒果6月中旬將進入盛產期。記者劉星君／攝影

6月中旬將進入屏東愛文芒果產季大出，2023屏東枋山愛文芒果文化節本周末6/10、11日在枋山鄉八卦祖師廟前廣場舉行，現場推出愛文芒果評鑑獲獎禮盒，以超優惠1元起標拍賣，限量30組，現場評鑑拍賣所得，將全數捐給屏東家扶中心。

屏東枋山愛文芒果節本周末六日登場，枋山鄉長羅金良今帶領公所團隊到屏東縣府舉辦宣傳記者會，縣長周春米熱鬧出席，一同推銷屏東愛文芒果，吹海風、落山風與充足日照，成為枋山芒果獨有風味。

農業處長鄭永裕說，進入芒果盛產期，6月中旬將達到產季巔峰，7月初預計產期結束，今年價格平穩，芒果外銷每公斤90到120元，今年比較早出的芒果雖然果形較小，6月過後，因為雨季來臨有下雨，芒果果形恢復以往水準，大顆會變較多，內銷部分產地價每公斤60到100元不等。今年芒果穩定外銷日本、韓國，現階段有貿易商洽談外銷美國，以空運為主。

枋山長羅金良今和大家介紹猶如精品般的愛文芒果，活動當天有產銷班農民參與愛文芒果評鑑獲獎禮盒，以超優惠價1元起標拍賣，評鑑拍賣所得，全數捐給屏東家扶中心。

周末兩天，現場還有消費滿額摸彩大放送、枋山吉祥物愛小文互動亮相、精品芒果免費品嘗、愛文芒果創意料理秀、產地直送芒果拍賣會、農特產展售以及芒果品質評鑑競賽，活動兩天舞台區不定時抽出上百份農特產品好禮。

枋山鄉公所提醒，活動期間中山路三段（南下台1線453K+500紅綠燈處）車輛管制，會場備有車輛停放專區，請民眾依循指引方向進出，可洽屏東縣枋山鄉公所臉書粉絲團https://www.facebook.com/fangshan.township查詢。

2023屏東枋山愛文芒果文化節本周末6月10、11日在枋山鄉八卦祖師廟前廣場舉行，枋山鄉長羅金良（左）今到屏東縣府與縣長周春米（右）一起行銷枋山芒果。記者劉星君／攝影
2023屏東枋山愛文芒果文化節本周末6月10、11日在枋山鄉八卦祖師廟前廣場舉行，枋山鄉長羅金良（左）今到屏東縣府與縣長周春米（右）一起行銷枋山芒果。記者劉星君／攝影
2023屏東枋山愛文芒果文化節本周末6月10、11日在枋山鄉八卦祖師廟前廣場舉行，枋山鄉長羅金良（左二）今到屏東縣府與縣長周春米（右二）、農業處長鄭永裕（左一）一起行銷枋山芒果。記者劉星君／攝影
2023屏東枋山愛文芒果文化節本周末6月10、11日在枋山鄉八卦祖師廟前廣場舉行，枋山鄉長羅金良（左二）今到屏東縣府與縣長周春米（右二）、農業處長鄭永裕（左一）一起行銷枋山芒果。記者劉星君／攝影

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