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夭壽！捕蛇人把蛇掛在車後門引熱議 高市農業局將追究
承包高雄市捕蜂捉蛇業務的一家外包商，近日被拍到大熱天把一條蛇裝在塑膠袋後，懸掛在車後門，照片在網上引發熱議，網友直呼這樣蛇會曬死耶，太誇張了。高雄市農業局經查，掛在車後門的是條臭青母，因運輸過程未依契約規定妥善放置，農業局將追究廠商責任。
有民眾拍到農業局委外廠商把一條蛇裝在塑膠袋內掛在車後門，照片po上臉書社群「高雄大小事」，引起譁然。
網友看到照片時，有人不敢置信地說，「我看到是蛇，對嗎」，「嚇壞了，好恐怖 」，但也有人說，「放車內會熱死呀」，「這有什麼好見怪的」。更有網友質疑，「拿蛇這樣蓋住車牌算不算違法」？「夭壽，這樣蛇會曬死吧，殘害生命」。
動保處指出，此案發生在6月1日，當時委外人員獲報住家附近草叢發現不明蛇類出沒，工作人員到場時抓到「臭青母」，隨即放到捕蛇專用網袋，但返回工作駐點途中，將蛇隻連同網袋懸掛於車後門把手，結果被拍。
動保處表示，目前這條蛇健康狀況無虞，已轉送屏科大野保所收容，另依高雄市捕蜂捉蛇相關作業規定，工作人員捕獲蛇隻後運輸過程應妥善安置，並符合動物福利，包括場域通風良好、溫濕度適宜、蛇隻單隻安置，但這次廠商所屬工作人員未依作業規定執行勤務，將依契約規定將追究廠商責任，最重得扣罰契約價金總額之0.5%(新台幣9萬696元)，並得終止或解除契約。
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