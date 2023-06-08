快訊

明仁會條款掃到四海幫「弟哥」告別式？禁唱名堂號

幼兒園童被餵食三級毒品「巴比妥」 醫揭背後龐大隱憂：恐導致呼吸中止

新加坡羽賽／對印尼好手8連勝 戴資穎勇闖8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夭壽！捕蛇人把蛇掛在車後門引熱議 高市農業局將追究

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
承包高市農業局捕蜂捉蛇任務的廠商，大熱天捕獲臭青母後竟連網袋掛在車後門，被網友拍下引發熱議。圖／翻攝自臉書社群「高雄大小事」
承包高市農業局捕蜂捉蛇任務的廠商，大熱天捕獲臭青母後竟連網袋掛在車後門，被網友拍下引發熱議。圖／翻攝自臉書社群「高雄大小事」

承包高雄市捕蜂捉蛇業務的一家外包商，近日被拍到大熱天把一條蛇裝在塑膠袋後，懸掛在車後門，照片在網上引發熱議，網友直呼這樣蛇會曬死耶，太誇張了。高雄市農業局經查，掛在車後門的是條臭青母，因運輸過程未依契約規定妥善放置，農業局將追究廠商責任。

有民眾拍到農業局委外廠商把一條蛇裝在塑膠袋內掛在車後門，照片po上臉書社群「高雄大小事」，引起譁然。

網友看到照片時，有人不敢置信地說，「我看到是蛇，對嗎」，「嚇壞了，好恐怖 」，但也有人說，「放車內會熱死呀」，「這有什麼好見怪的」。更有網友質疑，「拿蛇這樣蓋住車牌算不算違法」？「夭壽，這樣蛇會曬死吧，殘害生命」。

動保處指出，此案發生在6月1日，當時委外人員獲報住家附近草叢發現不明蛇類出沒，工作人員到場時抓到「臭青母」，隨即放到捕蛇專用網袋，但返回工作駐點途中，將蛇隻連同網袋懸掛於車後門把手，結果被拍。

動保處表示，目前這條蛇健康狀況無虞，已轉送屏科大野保所收容，另依高雄市捕蜂捉蛇相關作業規定，工作人員捕獲蛇隻後運輸過程應妥善安置，並符合動物福利，包括場域通風良好、溫濕度適宜、蛇隻單隻安置，但這次廠商所屬工作人員未依作業規定執行勤務，將依契約規定將追究廠商責任，最重得扣罰契約價金總額之0.5%(新台幣9萬696元)，並得終止或解除契約。

捕蜂捉蛇

延伸閱讀

新北美術館驚傳有蛇！ 動保處呼籲穿長褲包鞋

高市市政顧問助理家遭潑漆 涉案男吐露「受教唆」拿錢辦事

高雄近一周COVID-19確診較上周增加 打疫苗送500禮券至六月底

高雄紅心芭樂外銷星馬 上半年銷量倍增

相關新聞

輕軌大順、博愛路手開工 12日起限縮車道禁止左轉

高雄環狀輕軌第二階段工程進行中，捷運局規劃自6月12日起，將大順一路與博愛路口分三階段施工，第一階段預計施工至7月31日...

澎湖七美發生男性潛水客溺水 被救上岸已無呼吸心跳

澎湖進入花火節觀光旺季遊客眾多，七美鄉海域傳出潛水客溺水意外，24歲來自台中的男性遊客到澎湖浮潛，今早發生溺水意外，消防...

柯文哲稱謝長廷是人生導師 陳其邁：導師應該不只一人

民眾黨主席柯文哲訪日時拜會駐日代表謝長廷，稱之為「人生的導師」。高雄市長陳其邁表示，他覺得柯文哲去看謝長廷是件好事，多走...

夭壽！捕蛇人把蛇掛在車後門引熱議 高市農業局將追究

承包高雄市捕蜂捉蛇業務的一家外包商，近日被拍到大熱天把一條蛇裝在塑膠袋後，懸掛在車後門，照片在網上引發熱議，網友直呼這樣...

國宴總鋪師、文創聯手送愛 恆基醫院療癒孤寂獨老的心

屏東恆春基督教醫院連辦18年的「粽香幸福台灣尾」活動，近3年苦於疫情間接造成的愛心物資募集不易，隨著疫情在5月降級，今年...

韓、侯都選總統 陳其邁比一個手勢允諾「我不會落跑」

高市議員李柏毅今天在市議會質詢，提及高雄市前市長韓國瑜及新北市長侯友宜都在市長任內參選總統，要替市民提問市長陳其邁「會不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦