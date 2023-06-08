大樹長滿「砲彈」 高雄梓平公園這景象絕了
見過「砲彈」滿樹的奇景嗎?高雄梓官區梓平公園有棵「砲彈樹」高聳參天，筆直的樹幹現在掛滿直徑1、20公分的球形果實，乍看像是被砲彈包覆，有趣極了。
梓平公園位在梓官區梓平里台19甲與大宅巷交叉處，橫跨台19甲東西兩側，占地約1.5公頃，是緊鄰梓官鬧區的大型公園，2015年改造後，保留老樹外，也新植喬木及灌木，生態層次分明，適合休憩。
最近公園內的砲彈樹結實纍纍，把樹幹團團包住的碩大球型果實像極了砲彈，十分吸睛 。
高市工務局表示，砲彈樹是產於熱帶美洲的奇異植物，因果實像砲彈而得名，台灣並不多見。砲彈樹為玉蕊科落葉喬木，樹皮為灰白帶黑褐色，主幹長著彎曲的花莖，會開巴掌大的橙紅色花朵，是典型的幹生花，一棵樹可同時長出許多花序，然後將樹幹團團包圍住。
養工處指出，有些人認為砲彈樹的花序，也象多頭的眼鏡蛇，花朵在夜間及清晨散發的香氣特別濃郁。白色果肉可食用，但味道臭。也提醒駐足在樹下觀賞的民 眾，最好保持適當距離，以免被掉落的果實擊中。
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