大寮計畫設儲能廠惹議 高市府：居民拒絕就不同意
高市議員邱于軒今天與多名大寮居民前往議會抗議有業者計畫在大寮區新厝設置儲能廠，經發局長廖泰翔說，市府與民眾站在一起，如果居民表達拒絕的話，市府就不會同意設置。
國民黨高雄市議員邱于軒表示，有業者計畫在大寮區新厝設置儲能廠，引發地方疑慮，且沒人向居民溝通說明，居民都不清楚計畫內容，要求市府應針對此事召開說明會，讓居民充分了解。
廖泰翔今天在市議會接受媒體聯訪表示，市府先前已通過相關儲能設置要點，目前在業者申請過程中，也會請當地區公所、里長、里民來提供相關意見。
廖泰翔強調，市府的立場很清楚，就是跟里長、里民站在一起，如果居民表達反對意見，就不會同意設置。後續也會請業者積極跟里民溝通說明。市府的立場就是如果里民表達拒絕的話，市府就不會同意設置。
市長陳其邁也在市議會接受媒體聯訪表示，市府會幫市民安全把關，要設置相關的設施，業者應該要跟里民針對相關風險進行溝通，這樣才能符合相關設置規定。如果不符合規定或程序，市府不會同意設置。
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