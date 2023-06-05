「三高」負擔重壓垮年輕人 高市議員：結婚要想很多

年輕人生育率降低，高雄市議員陳善慧將矛頭指向高物價、高房價、高扶養比，指這「三高」不只讓買房成夢想，想要結婚成家，還要考慮家中長輩的照顧、小孩是否養得起等問題，建議成立長照專責單位擴大資源。

陳善慧今天在高雄市議會總質詢時提到，物價指數節節上升，相較民國110年提升5%，楠梓房價一坪最高突破70萬，對比年輕人的薪水，買房成家只能是夢想，建議市府可以盤點一些待標售地段，多蓋社會住宅減輕負擔，也建議要有公托、準公托等平價托育機構，並鼓勵企業多設置托育設施。

在長照部分，陳善慧說，高雄65歲以上高齡人口達50萬7616人，其中有15個行政區已呈現超高齡行政區， 高齡行政區也有20個，目前衛生局所轄長照中心今年編列有50.72億預算，建議獨立出來成立長期照護處，整合現有各局處資源，讓人力、經費資源更有效運用，完善長者照顧。

高雄市長陳其邁回應，房價合理化讓每人都可以負擔，對居住正義很重要，可以盤點更多土地來做社會住宅使用，完善公托資源；成立長期照護處部分需要一點時間，與衛生局、社會局等做盤點及綜合規畫，也會有跨局處討論，看有哪些業務適合做整合，提供長者更全面服務。