偏鄉病人走不動！ 高醫準醫師巡迴偏鄉 首例根除B肝C肝

高醫醫學系大一生日前隨同高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言，前往高雄桃源區衛生所進行山區巡迴醫療，戴嘉言分享，近年高醫配合衛福部賣力至偏鄉治療B、C肝炎患者，已有明顯成效，桃源區就是最佳實例，9成9篩檢，百分百治療。

「醫師動，病人不動！」戴嘉言指出，在交通不便的年代，高醫團隊即在那瑪夏、桃源、茂林3區，進行IDS山區巡迴醫療服務，至今已有26年，經長年發現，桃源區肝癌病人居多，且B、C肝炎患者眾多，成為重點根治地區，高醫團隊協同在地衛生所從早到晚走訪桃源各地篩檢，在短短一年內，達成篩檢率99.5%、治療率95%，成為全國第一個根除Ｂ、C肝的鄉鎮區。

對著對花白頭髮的布農族年長患者，戴嘉言親切地用布農語問候，就像對老朋友交談一樣。「我常向學生分享，高醫有著走入偏鄉服務的DNA。」戴嘉言表示，自民國47年高醫大就有醫學系原民專班，當年培育眾多原住民公費醫師，尤其重視偏鄉醫療。

戴嘉言替老病人仔細超音波檢查，不忘提問教導周邊的醫學系大一生，戴嘉言說，WHO目標2030年要滅絕Ｃ肝，而台灣更要提早5年達成，其中四個重點鄉鎮Ｃ肝盛行率飆高地區都在原鄉，分別在花蓮秀林、花蓮卓溪、嘉義阿里山以及高雄桃源。

由於高雄市區開車前往桃源區，至少得花2小時車程，同行的醫學大一呂姓同學表示，這趟路不僅遙遠，山路彎曲難行，可想見病患就醫不便外，就連急症病人躺在消防救護車上，也相當痛苦，若不是醫護團隊上山協助，想必若非急症，病患也不想辛苦下山。

「當年篩檢了1072人，而沒篩檢到的人，正是不幸去世的居民。」戴說明，當時預計有1073人須接受治療，WHO篩檢率需達9成、治療率得達8成，而桃源區的篩檢率達到百分百，治療率達9成9 。

當時高醫在桃源區建置「篩檢、治療、追蹤」三部曲工作，戴嘉言回憶當年，衛福部向藥商募來千人份藥物，相當不容易，因為光一人的藥價約台幣240萬，一小顆藥要花千元美金，療程得吃84顆，龐大的金額負擔非一般民眾能負擔得起，但藥確實有效，衛福部透過健保給付藥費，著實幫助居民消滅肝病。

戴嘉言謙虛的表示，「桃源區衛生所長邱孟肇的團隊，才是最大功臣。」為了能讓患者主動走進衛生所篩檢，衛生所安排多項活動吸引在地人外，醫護早晚前往多人聚集的田地、工廠，甚或就在街坊路中央進行篩檢工作，戴笑說，我們像強盜一樣，強勢奪回在地人的健康。

「山區病患的口音重，也不成問題。」高醫醫學系大一生鄭同學表示，她看著戴嘉言甚至能說簡單布農語，拉近醫病關係，讓病人能輕鬆吐露病情，幫助戴醫師精準開藥，另名同學也指出觀察到「戴醫師在超音波旁貼上便條紙，默默努力在記住在地語言。」事實上，就連藥袋上也有參雜母語說明，醫學生說看見醫護們對病患的用心，也提醒自己醫病關係的重要。

據悉，戴嘉言自己曾為赴山區看診，大雨中開車不慎跌落山溝，警消助他脫困後，戴嘉言不顧自己身體有無受傷，趕忙請求載他前往衛生所，把車子逕自留在山溝，因他一心只想「不能讓病人等太久！」