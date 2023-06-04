高雄偏鄉3校赴日見學交流 Homestay體驗小學生樂不思蜀

高雄市茄萣區興達國小、內門區觀亭國小與美濃區廣興國小三所偏鄉小校，首次組成跨校國際交流團隊，上月底赴日本熊本縣芦北町大野小學校、佐敷小學校進行5天Homestay見學交流，有小學生玩得不亦樂乎，笑說都不想回家了。

高雄市長陳其邁3月初拜訪熊本縣時，提出強化台日學校交流理念，要將高雄學校的特色課程分享到日本，包括興達的太鼓與傀儡傳藝、觀亭的內門藝陣絲竹樂，以及廣興的客家藍染技藝課程。

早在去年起，高市興達國小、觀亭國小就透過SIEP 2.0的國際交流計畫，和日本學校進行視訊交流。

高市府教育局指出，興達國小以「興海奇航」海洋議題為主軸，和日本的大野小學校、湯前小學校和武藏丘小學校進行視訊交流；觀亭國小，則以「內門藝陣」、「總鋪師文化」為主題，和黑肥地小學校、高森中央小學校進行線上交流分享。

自今年，美濃區的廣興國小也加入SIEP 2.0的國際交流計畫行列，以「染鄉絲」校訂課程為媒材，融入熊本縣的山西小學校台日交流課程中。

教育局說明，在今年度共9所國小與熊本縣的12所小學校分別進行視訊國際交流活動；5月27日至5月31日興達、觀亭與廣興國小本次與熊本學校的「實體」交流互訪，則是延伸過去2年來視訊交流成果。

高市偏鄉3所小學師生日前首次跨校組成國際交流團隊赴日本九州熊本，進行為期五天的見學，在這次台日學校的交流活動中，興達、觀亭、廣興3校學生除分別演奏台日經典曲目外，小學生各自展現台灣傳統文化的特色。

此外，除學校交流外，日方安排12個日本家庭，讓三校學生能透過Homestay體驗常民生活，興達國小生吳宇塵分享，住在日本家庭的新奇感受，也讓他有了不想回高雄的感覺，盼能有機會再來日本。

在5天行程中，除拜訪芦北町町長、教育委員會教育長外，同時結合學校課程主題造訪久留米池田絣工房，體驗日本的藍染文化，認識久留米絣與染技的人文底蘊，參觀災後整修完成的熊本城天守閣、日本膜拜學問之神太宰府天滿宮。