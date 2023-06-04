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高雄偏鄉3校赴日見學交流 Homestay體驗小學生樂不思蜀

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
台日小學生圓夢，早上一起升旗，教室共用營養午餐。圖／高雄市府教育局
台日小學生圓夢，早上一起升旗，教室共用營養午餐。圖／高雄市府教育局

高雄市茄萣區興達國小、內門區觀亭國小與美濃區廣興國小三所偏鄉小校，首次組成跨校國際交流團隊，上月底赴日本熊本縣芦北町大野小學校、佐敷小學校進行5天Homestay見學交流，有小學生玩得不亦樂乎，笑說都不想回家了。

高雄市長陳其邁3月初拜訪熊本縣時，提出強化台日學校交流理念，要將高雄學校的特色課程分享到日本，包括興達的太鼓與傀儡傳藝、觀亭的內門藝陣絲竹樂，以及廣興的客家藍染技藝課程。

早在去年起，高市興達國小、觀亭國小就透過SIEP 2.0的國際交流計畫，和日本學校進行視訊交流。

高市府教育局指出，興達國小以「興海奇航」海洋議題為主軸，和日本的大野小學校、湯前小學校和武藏丘小學校進行視訊交流；觀亭國小，則以「內門藝陣」、「總鋪師文化」為主題，和黑肥地小學校、高森中央小學校進行線上交流分享。

自今年，美濃區的廣興國小也加入SIEP 2.0的國際交流計畫行列，以「染鄉絲」校訂課程為媒材，融入熊本縣的山西小學校台日交流課程中。

教育局說明，在今年度共9所國小與熊本縣的12所小學校分別進行視訊國際交流活動；5月27日至5月31日興達、觀亭與廣興國小本次與熊本學校的「實體」交流互訪，則是延伸過去2年來視訊交流成果。

高市偏鄉3所小學師生日前首次跨校組成國際交流團隊赴日本九州熊本，進行為期五天的見學，在這次台日學校的交流活動中，興達、觀亭、廣興3校學生除分別演奏台日經典曲目外，小學生各自展現台灣傳統文化的特色。

此外，除學校交流外，日方安排12個日本家庭，讓三校學生能透過Homestay體驗常民生活，興達國小生吳宇塵分享，住在日本家庭的新奇感受，也讓他有了不想回高雄的感覺，盼能有機會再來日本。

在5天行程中，除拜訪芦北町町長、教育委員會教育長外，同時結合學校課程主題造訪久留米池田絣工房，體驗日本的藍染文化，認識久留米絣與染技的人文底蘊，參觀災後整修完成的熊本城天守閣、日本膜拜學問之神太宰府天滿宮。

興達國小校長曾建勳說，此次見學旅程，拓展孩子對「世界」的視野，在介紹家鄉特色的過程中，學習到尊重、認同，也將學習廣度拓展，走出台灣與世界各地的同學做朋友。

台日小學生圓夢，早上一起升旗，教室共用營養午餐。圖／高雄市府教育局
台日小學生圓夢，早上一起升旗，教室共用營養午餐。圖／高雄市府教育局
高雄美濃區廣興國小向日本學生示範介紹藍染技法。圖／高雄市府教育局
高雄美濃區廣興國小向日本學生示範介紹藍染技法。圖／高雄市府教育局
高市偏鄉3所小學師生日前首次跨校組成國際交流團隊赴日本九州熊本，進行為期五天的見學交流。圖／高雄市府教育局
高市偏鄉3所小學師生日前首次跨校組成國際交流團隊赴日本九州熊本，進行為期五天的見學交流。圖／高雄市府教育局
高雄市內門區觀亭國小透過絲竹樂演出日本孩童熟悉的桃太郎、淚光閃閃，也分享內門佛祖遶境文陣曲目「行路譜」等曲目。圖／高雄市府教育局
高雄市內門區觀亭國小透過絲竹樂演出日本孩童熟悉的桃太郎、淚光閃閃，也分享內門佛祖遶境文陣曲目「行路譜」等曲目。圖／高雄市府教育局

小學生 日本 熊本

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