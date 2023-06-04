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小琉球音樂祭 恐干擾海龜產卵

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
小琉球海龜產卵熱季，有業者從下周六起在蛤板灣旁公有地舉辦音樂祭，因緊鄰海龜產卵沙灘，宣傳廣告甫打出隨即遭圍剿。圖／民眾提供
小琉球海龜產卵熱季，有業者從下周六起在蛤板灣旁公有地舉辦音樂祭，因緊鄰海龜產卵沙灘，宣傳廣告甫打出隨即遭圍剿。圖／民眾提供

屏東縣小琉球下周六將登場的「威尼斯音樂祭」，宣傳廣告甫出就遭圍剿，護龜志工指目前正是海龜產卵熱季，音樂季地點近海龜產卵熱區，燈光和聲音恐干擾海龜生產，建議易地舉辦；主辦單位指下午5點過後會派員勸導遊客不進入，大鵬灣國家風景區管理處則說會密切注意音樂活動是否影響海龜棲地生態。

琉球鄉公所表示，廠商申請6月10日起在蛤板灣舉辦「小琉球威尼斯音樂祭」，時間是下午3點至5點，採人頭收費，安排DJ和音樂表演，7月起每周五、周六都是DJ之夜，活動至8月底。

鄉公所指有向廠商強調蛤板灣沙灘是小琉球海龜重要繁殖地，務必在沙灘入口處派人勸導遊客下午5點後就禁入沙灘；但這場活動今天在社群臉書遭網友圍攻，海保署、屏東縣政府、鵬管處和海巡等單位來電關心，公所已請廠商再送完整計畫。

「音樂祭沒有不好，只是該想想地點合不合適」，吳姓護蟹志工說，每年5到10月是小琉球海龜繁殖季，今年提早至2月，統計有7窩，每窩下約百顆蛋，夜晚正是海龜上岸產卵時間，但音樂活動接近海龜棲地，燈光和聲音恐會干擾。

他說，海龜是小琉球觀光亮點，海保署去年委託國立海生館調查生態，50多名島民自發性成立護龜志工隊，歷時半年從深夜到清晨記錄生態，不計辛勞就是不希望海龜「產房」受到破壞，呼籲商業性活動應在觀光與生態間找到平衡點，莫成為全島公敵。

小琉球 海龜 屏東縣政府

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