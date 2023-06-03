民進黨性平爭議連環爆 牽扯屏東第一選區立委選戰

民進黨接連爆發數起性騷擾案，3天內遭揭發7起黨內性平爭議案，屏東國民黨議員黃明賢今直指，相關事件顯現民進黨的性平價值已崩壞，並要求民進黨立委鍾佳濱表態，對此，鍾佳濱回應，「先同理、後回應需求」，對受害者應先有同理心，而身為執政團隊的一份子，更應以最嚴格的標準自我檢討要求，避免類似事件再度發生。

議員黃明賢指出，面對職場性別霸凌時，沒有人是局外人，旁觀者也是加害者。從現今已曝光的個案中，發現受害者多為年輕人，當初都是對政治工作充滿憧憬，然而在案件發生當下為了民進黨所謂的「大我」，而選擇隱忍，但黨內相關人士卻未妥善處理，還粉飾太平、縱容加害者。

他說，民進黨內主管面對個案求助時，還說出「為何不叫不跳車」與「妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」等離譜言論，顯示民進黨內監督機制已完全失靈，違背長期高舉的「性別平權」價值。

「性平事件不分黨派，沒有人是局外人」，立委鍾佳濱表示，支持黨主席賴清德公開宣示「面對性平事件與職場霸凌，絕對不需要『大局為重』，你們的人身安全與權益，比什麼都重要」，立即採取補救及預防措施，充分反省，不要讓受害者再次出現，更不要讓受害者求助無門。