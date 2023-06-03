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高雄海洋派對今登場 愛河市集百餘攤商在招手
高市府「海洋派對」系列活動開跑，愛河河畔接連3個周末推出假日市集。市府觀光局指出，今明（6月3日至4日）兩天，以及6月10日至11日，120攤各式特色餐飲及街頭藝人進駐350公尺河畔，周末可到愛河觀看競賽及逛市集，感受初夏時分漫步愛河的悠閒與浪漫。
2021年起，高市府在愛河畔及旗津海岸推出海洋派對系列活動。今夏從6月到8月周周都有活動，今天起由下午即將開幕的「高雄SUP立式划槳邀請賽」打頭陣，後續還有「國家海洋日」、「愛河狂飆獨木舟水域競賽」、「愛河端午龍舟嘉年華」等活動。
高雄海洋派對以愛河及旗津為主要活動場域，市府觀光局配合推出愛河市集，共募集120個攤商設攤販售，延綿350公尺，另規畫兩個定點的街頭藝人表演及歌手駐唱。
觀光局說，除一般文創手作或餐飲攤位外，多家特色店家加入市集，如知名加拿大餐廳「Yaletown Bistro耶魯小鎮」，使用澎湖新鮮食材為主的「加樂小廚」，這些餐廳為市集量身打造便於攜帶的料理，提供不同於餐廳用餐的體驗。另在高雄市電影館前的「愛河啤酒花園」也配合推出優惠，即日起至6月30日在店家臉書或IG打卡送爆米花一份。
運發局說明，7、8月暑假期間，「國際重型帆船賽」、「遊艇展覽活動」、「海洋市集」、「CHALLENGE Kaohsiung水陸挑戰賽」、「旗津風箏節」、「氣墊樂園」、「海洋美食祭」等活動也會陸續登場。
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