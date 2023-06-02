性騷案燒到高市府小內閣 邱于軒爆料「這人」處理不當

民進黨接連爆發性騷擾案，今天北市議員何孟樺揭露民進黨前組織部政務副主任林男固也涉性騷案，當時有報告給當時的婦女部主任知悉。高市議員邱于軒爆料，此件性騷案件中，時任婦女部主任的人就是現任高雄市研考會主委蔡宛芬，希望市長陳其邁要能「壯士斷腕」，把「把腐肉刮乾淨」，不要說一套做一套。

對此指控，今晚記者致電蔡宛芬未接，據悉蔡正在擬聲明稿，準備對外說明始末。

北市議員何孟樺今天揭露，2018年擔任青年部主任時，有位部門夥伴被其他部門主管（民進黨前組織部政務副主任林男固）寫情書、半夜打電話騷擾，當時有將此事報告婦女部主任。何孟樺未說明這位「婦女部主任」是誰，但大家只要去看時間點就可以知道當時的黨務主管是誰。

高市府研考會主委蔡宛芬歷任台灣女人連線秘書長、台北市女性權益促進會理事及民進黨婦女部主任。2020年陳其邁上任後，從中央黨部延攬蔡宛芬進入市府小內閣。

高市議員邱于軒晚間在臉書揭露，林男固這起性騷案件和現職高市府研考會主委蔡宛芬有關，希望民進黨前代理主席、市長陳其邁能壯士斷腕，加強官員的性平教育「把腐肉刮乾淨」，不要嘴巴說一套，實際作為沒半套，維護性平和女權應該要有實際的作為。

高市議員邱于軒表示，民進黨內有相關通報機制，蔡宛芬當時若有處理妥當，今天就不會有受害人出來指控，民進黨不該「寬以律己、嚴以待人」，此外，目前為止民進黨都是出來道歉，唯獨蔡宛芬第一時間在媒體詢問時為自己辯護，「翁文方（人選之人中的角色」只存在電視劇中！」。