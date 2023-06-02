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串連來義、泰武部落 大武山下林學校招生園遊會周末來了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
林務局屏東林區管理處搶先在暑假前6月10、11日推出「林學校招生園遊會」，特別開設「山、水、園、林」四大學院，推出精華版15分鐘原民文化體驗。圖／屏東林管處提供
林務局屏東林區管理處搶先在暑假前6月10、11日推出「林學校招生園遊會」，特別開設「山、水、園、林」四大學院，推出精華版15分鐘原民文化體驗。圖／屏東林管處提供

暑假要到了，林務局屏東林區管理處搶先在暑假前6月10、11日周六、日推出「林學校招生園遊會」，特別開設「山、水、園、林」四大學院，推出精華版15分鐘原民文化體驗，帶小朋友認識排灣族有關婚姻關係的情柴文化，或動手製作小米釀、擴香石，還可以踩踩涼快溪水。

屏東林管處指出，林學校招生園遊會推出12種特色攤位，6場故事書分享，4場生態導覽走讀，還有2場林下野餐，打破學校教育框架，讓大家在輕鬆、有趣的氛圍中學習原住民族文化知識，挖掘學校沒有教的事。

響應綠色永續的旅遊模式，參與業者紛紛響應皆不使用一次性包材，期望透過林學校招生園遊會的號召，讓遊客們一起加入守護環境愛護土地的行列。

林管處指出，林後四林山村經濟共好建構計畫將林後四林平地森林園區作為核心基地，串聯來義鄉及泰武鄉兩鄉業者，打造「林學校」品牌，透過工作坊培訓以及優化部落旅遊，招生園遊會為未來的山村部落旅遊揭開序幕，暑假正式推出。

林學校招生園遊會活動票券在林後四林平地森林園區粉絲專頁露出，為讓遊客在活動期間盡情學習及玩樂，特別規畫每場體驗活動皆15分鐘，費用100元起，同時也推出一票玩到底的「ALL PASS券」，只要799元就可以一路玩到底，活動現場預購暑期體驗遊程或課程，即可享有9折優惠。

票卷報名：https://forest040.rezio.shop/zh-TW

林務局屏東林區管理處搶先在暑假前6月10、11日推出「林學校招生園遊會」，特別開設「山、水、園、林」四大學院，推出精華版15分鐘原民文化體驗。圖／屏東林管處提供
林務局屏東林區管理處搶先在暑假前6月10、11日推出「林學校招生園遊會」，特別開設「山、水、園、林」四大學院，推出精華版15分鐘原民文化體驗。圖／屏東林管處提供

屏東 婚姻 野餐

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