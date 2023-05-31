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高雄車站歷史記憶牆版工程 6/5封路吊搬

中央社／ 高雄31日電

原高雄火車站牆體切割的9段歷史記憶牆版，將保留並改造成鄰里休憩聚集地，預計11月完工。高雄市工務局今天表示，6月5日至12日將進行牆版吊裝作業，將封閉周邊部分路段。

原高雄火車站牆體切割的9段牆版，將進行保留及改造工程，依原相鄰位置組合成4座展版，預計今年11月完工，完工後可提供了解日治時期的構造及材料，牆體保存的原有雨遮，將延續遮陽遮雨性能，還能成為鄰里休憩、遊樂聚集地。

高雄市工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，工程於3月開工後進行現場基礎開挖、鋼筋綁紮、補強鋼板吊放及澆置混凝土等工項，目前工序進入牆版吊搬運輸作業。

新工處指出，6月5日上午9時鐵道二街（復興一路至龍江街路段）將交通管制及進行牆版吊裝作業，預計施工至6月12日，採24小時全天封路，用路人需提前改道或依現場義交指揮通行。

工務局表示，原需經由鐵道二街往瀋陽街或復興一路通行的行人及車輛，施工封閉期間建議改由龍江街通行。封路施工期間牆版運輸將經由鐵道二街穿越復興一路，新工處也將派遣義交人員於現場進行指揮引導。

鐵道 火車站 高雄市

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