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東港賽龍舟復辦開光點睛 6/22開划拚獎金20萬元

中央社／ 屏東縣31日電

屏東東港鎮龍舟競賽因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦3年，今年宣布復辦；今天依循古禮進行開光點睛儀式，賽事將在6月22日舉行，挑戰最高獎金新台幣20萬元。

屏東縣東港端午龍舟競賽將於6月22日在東港溪河畔舉行，今天在龍舟競賽場地舉行開光點睛儀式，由東港鎮長黃禎祥擔任主祭官，祈求活動賽事平安順利。

龍舟開光點睛典禮儀式由東港東隆宮主祀，出動吹班、內司、班頭及轎班，迎請溫府千歲來到東港溪堤防，也就是龍舟競賽場地坐鎮，法會開始即由道士團進行起鼓、請神、調營及祭船等儀式，並在道長引導下，點睛官分別右手執筆、左手持開光鏡，恭敬地分別在每艘龍舟額頭、眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵、龍身及龍尾等位置點上朱砂。

黃禎祥今天表示，今年競賽組別為公開男女混合組採小型龍舟（12人制），參賽隊伍共有16隊，公開組冠軍獎金20萬元、第2名15萬元、第3名10萬、第4名5萬元、第5名2萬元（有2名）；另外，完賽隊伍每隊獎勵金5000元，希望民眾踴躍報名參加。

東港 屏東縣 疫情

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