快訊

今早親自交給賴清德 郭台銘「和平宣言」內容曝：兩岸可在金門會談

瑪娃逼近「3縣市」今晚掀雨勢 北台灣明可能出現豪雨

日本長野殺人案：「被孤立者」的復仇殺機？

瑪娃颱風影響小琉球航班 6月1日浪況不佳全日停駛

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
中度颱風瑪娃掠過台灣東部海域，外圍環流鋒面影響台灣時間拉長，往返屏東東港和離島小琉球航班的5家業者，今天陸續宣布6月1日全面停航。圖／本報資料照
中度颱風瑪娃掠過台灣東部海域，外圍環流鋒面影響台灣時間拉長，往返屏東東港和離島小琉球航班的5家業者，今天陸續宣布6月1日全面停航。圖／本報資料照

中度颱風瑪娃掠過台灣東部海域，因移動速度緩慢，外圍環流鋒面影響台灣時間拉長，往返屏東東港和離島小琉球航班的5家業者，今天陸續宣布6月1日全面停航。

往返東港小琉球間的民營航運業者，包括泰富航運、藍白航運、東琉線聯營處、大福航運、琉興公司等船公司，今天先後在臉書粉絲專頁宣布，6月1日因海象差全天停航，6月2日視海況會另外再公告。

藍白航運業者說，依據中央氣象局各航段未來48小時預報資料顯示，其中東港往返小琉球航段，6月1日上午9時以後，浪高1.4公尺、風力達6級以上，且風浪持續增強，為了安全決定當天停航，復航時間會在網站提前公告。

小琉球李姓民宿業者說，今天已主動電話聯繫客人告知要停航訊息，大部分旅客都選擇延期入住，少部分因時間不允許而取消，希望颱風快點遠離，不要影響周六要入住的旅客。

小琉球 東港

延伸閱讀

防瑪娃颱風衝擊境內22件河川區工程 新北完成加強巡檢

颱風瑪娃逼近 台東16條山區步道、林道今起暫時封閉

瑪娃中心進入巴士海峽 林右昌：落實勸離、單該開就開

颱風瑪娃影響往返小琉球航班 6月1日全面停駛

相關新聞

回響／動物園保育員低薪 高雄壽山將跟北市一起爭取

公立動物園保育員月領3萬多元薪資至退休，危險職務加給逾30年未調整，夢幻保育員成「血汗勞工」，多年來爭取加薪失敗。高雄壽...

瑪娃颱風影響小琉球航班 6月1日浪況不佳全日停駛

中度颱風瑪娃掠過台灣東部海域，因移動速度緩慢，外圍環流鋒面影響台灣時間拉長，往返屏東東港和離島小琉球航班的5家業者，今天...

高雄大順路輕軌又要封路 覺民路口6月2日起要封76天

高雄輕軌大順路段預計今年底完工，高雄市捷運工程局指出，輕軌二階工程6月2日起至8月16日封閉大順二路與覺民路東西向路口，...

高雄完成一期稻作收割 水利局掛保證8月前可穩定供水

南台灣今年雖面臨比百年大旱更嚴峻的缺水枯旱期，但在各方努力下，高雄一期稻作已如期陸續收割，高市府水利局表示，目前蓄水量可...

高雄大寮溝渠出現大批死魚 環保局採樣送驗

高雄市大寮區社區旁的灌溉溝渠，今天上午出現大批死魚，居民居民認為是有不法業者偷倒廢水汙染灌溉水，每個月都有類似情況，農民...

已故林崑海等人莊園違法農舍已拆 高市農業局：依法處理

民眾黨立委陳琬惠上月揭發陳啟昱在高雄旗山農地違建豪宅，意外發現同一條街上，尚有三戶豪華莊園分別由親綠人士李壯展、林鶴堯以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦