瑪娃颱風影響小琉球航班 6月1日浪況不佳全日停駛

中度颱風瑪娃掠過台灣東部海域，因移動速度緩慢，外圍環流鋒面影響台灣時間拉長，往返屏東東港和離島小琉球航班的5家業者，今天陸續宣布6月1日全面停航。

往返東港小琉球間的民營航運業者，包括泰富航運、藍白航運、東琉線聯營處、大福航運、琉興公司等船公司，今天先後在臉書粉絲專頁宣布，6月1日因海象差全天停航，6月2日視海況會另外再公告。

藍白航運業者說，依據中央氣象局各航段未來48小時預報資料顯示，其中東港往返小琉球航段，6月1日上午9時以後，浪高1.4公尺、風力達6級以上，且風浪持續增強，為了安全決定當天停航，復航時間會在網站提前公告。

小琉球李姓民宿業者說，今天已主動電話聯繫客人告知要停航訊息，大部分旅客都選擇延期入住，少部分因時間不允許而取消，希望颱風快點遠離，不要影響周六要入住的旅客。