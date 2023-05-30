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有味道慎入！高雄大寮溝渠出現大批死魚　環保局採樣送驗

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市大寮區社區旁的灌溉溝渠，今天上午出現許多死魚，水面也有油漬漂浮。圖／讀者提供
高雄市大寮區社區旁的灌溉溝渠，今天上午出現許多死魚，水面也有油漬漂浮。圖／讀者提供

高雄市大寮區社區旁的灌溉溝渠，今天上午出現大批死魚，居民居民認為是有不法業者偷倒廢水汙染灌溉水，每個月都有類似情況，農民擔心農作物受汙染，要求相關單位查處。環保局稽查科長王健州說，已派人前往採樣，不排除天熱導致水中溶氧量下降，造成魚群死亡，但真正原因仍需等待水體檢驗報告出爐才能確定。

翁園里的陳姓農民表示，大寮區翁園里光明路三段1193之1號農田灌溉大水溝，又被廠商偷倒廢水，魚群死傷嚴重，「不知道該怎麼辦，每個月都偷倒2至3次！」農民拍下大批魚群翻肚死亡躺在大排水溝中照片，向高雄農田水利處反映，大寮水利工作站已經派協勤人員將死魚撈乾淨，但現場仍聞得到屍臭味。

當地居民說，大寮區新厝里林內路附近的大排水溝中，曾有魚群暴斃狀況，整條路都飄散著死魚臭味，難聞味讓附近居民苦不堪言，懷疑是附近有不肖廠商排放汙水，環保局獲報後也到場調查。

居民表示，如果只是氣溫過高而導致河川溶氧不足，溝渠中魚群暴斃的數量不會這麼多，而且溝渠水面可以看到油漬，希望環保局追查，是否機車行或不肖廠商亂倒廢油，造成環境傷害。

高雄市環保局表示，今天接獲通報，立刻派人前往現場採集水樣送驗，希望能找出汙染源，讓居民和農民安心；由於目前不是灌溉期，環保局人員懷疑是高雄農田水利處未供灌溉水，加上天氣熱溫處上升，可能使水體溶氧量下降，因為缺氧而魚群暴斃，但真正原因得等水體檢驗報告出爐才能確定。

高雄市大寮區社區旁的灌溉溝渠，今天上午出現許多死魚，水面也有油漬漂浮。圖／讀者提供
高雄市大寮區社區旁的灌溉溝渠，今天上午出現許多死魚，水面也有油漬漂浮。圖／讀者提供
高雄市大寮區社區旁的灌溉溝渠，今天上午出現大批死魚，居民懷疑有不法廠商偷倒廢水或廢油。圖／讀者提供
高雄市大寮區社區旁的灌溉溝渠，今天上午出現大批死魚，居民懷疑有不法廠商偷倒廢水或廢油。圖／讀者提供

農民 排水溝 高雄市

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