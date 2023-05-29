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佳冬鄉盼活化崇道眷村 周春米：意見一致再深刻規畫

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣佳冬鄉公所盼整治活化5公頃眷村舊址，縣長周春米表示，彼此方向一致，會再深刻規畫。記者張已亷／攝影
屏東縣佳冬鄉公所盼整治活化5公頃眷村舊址，縣長周春米表示，彼此方向一致，會再深刻規畫。記者張已亷／攝影

縣議員王啟敏和林蔡鳳梅利用議會總質詢時間，邀縣長周春米和6名處長到佳冬鄉會勘，討論崇道眷村舊址建置區域型社福館議題。鄉長賴文一盼縣府協助活化老舊閒置眷村用地，讓地方長輩能有空間活動。縣長周春米承諾後續將召開跨局處會議，再深刻規畫。

佳冬鄉公所提出活化鄉內舊式崇道眷村計畫，盼與縣府合作設置區域型社福綜合館、引進旅館業者，活絡地方經濟；另因超抽地下水造成鄉內地層下陷嚴重，遇上颱風豪雨仍會出現淹水情形，希望水利處協助重建溫豐抽水站並加大抽水機口徑、裝設撈物機，而在養殖方面則要求海水供水站再增設1條備用取水管，擔心現有管線若受自然災害損壞，無緊急備用恐衝擊養殖業者生計。

鄉長賴文一表示，崇道眷村原為日治時期空軍用地，佔地5公頃左右，閒置多時，僅依靠民間認養維護環境，無積極活化利用，地方老年人口增多，公所擬無償提供鄉有地與縣府合作，盼能順利開發為社福館。

縣長周春米表示，既有7間社福館以區域服務為規畫考量，與鄉公所提出的方向一致，為達到全人照顧目的，會再深刻規畫崇道眷村舊址開發為枋寮區社福館一事，另對公所提出的其他想法與建議，承諾帶回縣府討論。

佳冬鄉居民逾5成以上是客家人，也是全國歷史建物最多的聚落，有蕭家洋樓、蕭家古厝等，產業以農漁為主，有知名黑珍珠蓮霧、石斑魚、午仔魚等，吸引不少民眾參觀與遊玩。

鄉長賴文一表示，盼縣府協助重新規畫老舊閒置眷村用地，帶動觀光人潮、促進地方發展。記者張已亷／攝影
鄉長賴文一表示，盼縣府協助重新規畫老舊閒置眷村用地，帶動觀光人潮、促進地方發展。記者張已亷／攝影
縣長周春米帶6名處長到崇道眷村舊址討論活化利用問題。記者張已亷／攝影
縣長周春米帶6名處長到崇道眷村舊址討論活化利用問題。記者張已亷／攝影

眷村 周春米 鄉長

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