不到140公分小巨人…經營投注站22年 彩券改變她的人生

本報關注全台各地投注站出現的借牌現象，引發討論，不少身障者確實靠經營彩券業迎向新人生，他們很珍惜接觸人群的機會，讓更多人看見他們的光。

高雄62歲女子鍾潤樺經營彩券業22年，換過3處店面，她和小她5歲的丈夫許啟聲目前在岡山經營投注站，夫妻倆默契十足。鍾潤樺患有小兒麻痺，身高不到140公分，需要助步器輔助平衡，她生性樂觀，渾身散發正能量，她說，很珍惜能經營彩券行機會，經營投注站讓她有自信走向人群，進而自立、脫貧。

鍾潤樺曾經在美容店家幫客人做臉，有段時間和丈夫一起到早市、夜市擺攤賣衣服，鎮日奔波，但收入不穩定，22年前踏入彩券業，她和丈夫一起顧店，每天上午9點開店，直到晚間8點才收工回家，幾乎三餐都在店內吃便當，過年是最忙檔期，已連續多年沒有嘗到團圓飯滋味。

鍾潤樺說，身障者就業機會有限，求職常碰壁，經營彩券行幫助許多身障者走出家門，也更有經濟條件買輔具，生活從隱性走向顯性。

鍾潤樺身高約138公分，內心無比堅韌、樂觀，站在櫃台內，幾乎只能看到頸部以上，她工作時很少坐下，就怕客人看不到她。鍾潤樺是客人心目中的小巨人，每天掛著笑容服務客人，她說「是彩券改變我的人生，希望一直做下來，直到不能動為止」。

她坦言，經銷商資格有期限，之前很擔心沒中籤生計會斷炊，夫妻倆省吃儉用，今年終於買下第一間房，揮別無殼蝸牛人生。

「我希望這是一家有溫度的店！」許啟聲說，有些客人路過進彩券行借廁所、問路、手機充電，甚至隔壁診所病患候診時進來歇腳，他們來者不拒，和熟客互動像朋友，用同理心待客，盡量給客人方便。看到經濟弱勢者想買超過能力負荷金額的彩券商品，夫妻倆會幫忙踩煞車，鍾潤樺說「每一分錢賺來不易，買彩券適度就好！」

「景氣好不好投注站最知道！」鍾潤樺說，彩券不是必要消費，景氣差、防疫時期，彩券買氣難免受衝擊，月初許多人剛領薪水，買彩券的大戶較多，通常月底業績會自然下降，和客人手頭較吃緊有關。

目前店面是租來的，開店成本不小，之前店面曾發生鐵門遭撬開事件，夫妻倆擔心造成財物損失，每天打烊前會將刮刮樂商品收起帶回家，隔天開店再重新擺好。