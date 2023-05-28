14座寺廟浴佛法會、台澎宮廟會香 帶動澎湖觀光熱

澎湖14座寺廟佛誕節浴佛祈福法會，以及雲林麥寮拱範宮開山媽祖會澎湖天后夜巡會香等宗教活動，都在今天登場，千人參與，場面格外熱鬧，也帶動觀光熱潮。

澎湖佛教會「佛誕節暨親節報恩浴佛祈福法會」，今天在澎湖文化局演藝廳前廣場展開，包括佛光山海天佛剎與縣內圓通寺、菩提寺等14座寺廟參與，現場還安排有近50個園遊攤位，一起祈求幸福圓滿。

澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、馬公市長黃健忠與文化局長洪棟霖等人，在滿舟法師引領下向佛祖獻花後展開，千餘名男女信眾依序以最虔誠的心、百花香湯浴佛身，一起祈福，場面溫馨。

此外，國定古蹟雲林麥寮拱範宮開山媽祖結合台灣本島15間宮廟的澎湖三甲七保夜巡會香活動，600多名男女信徒，今天在拱範宮副董事長林龍山率領下，分別搭船抵澎，同為國定古蹟的澎湖天后宮則由主委蔡光明等率馬公三甲七保的主委與董事等人一起在馬公港區接駕，場面盛大。

蔡光明在接駕時透露，雲林麥寮拱範宮開山媽祖，今年在決定出巡擲聖筊時，媽祖指示前來澎湖，還擲出7個聖筊最多，因而成行，也間接帶動觀光熱潮，明年還會擴大辦理；今天下午4時起，在澎湖武轎陪同下，從縣府前廣場展開為期3天2夜的三甲七保夜巡會香交流活動，各宮廟都有盛大會香交流場面。

另外，澎湖縣定古蹟馬公文澳城隍廟，5年1科的城隍出巡遶境大典，也將在6月10日起一連3天在馬公展開，屆時也將是熱鬧非凡。