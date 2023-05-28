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創新高！高雄港郵輪旅遊旺 義籍Costa Serena號台灣亮相

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
Costa Serena號，可容納3780人，是來自義大利11.45萬噸的經典郵輪。記者古和純／攝影
Costa Serena號，可容納3780人，是來自義大利11.45萬噸的經典郵輪。記者古和純／攝影

來自義大利擁有75年歷史的Costa Serena號，可容納3780人，11.45萬噸的經典郵輪，是今年高雄入港最大艘的豪華郵輪，中秋、雙十連假有三個檔期，以高雄港為母港啟航暢遊日本，高雄市長陳其邁笑說，每回都待在港邊眼巴巴目送旅客出遊，這輩子還沒機會奢華體驗。

除周周到港兩次的「名勝世界壹號」郵輪外，今年中秋佳節和國慶連假，高雄港將迎來更大型的歌詩達莎倫娜號Costa Serena郵輪，這是艘有著「眾神之船-海上古羅馬」盛名的精品船舶，首度以高雄港作為母港航班。

「今年預報高雄港郵輪有154艘，其中130艘，以高雄為母港啟航，創下紀錄！」台灣港務公司董事長李賢義表示，在疫情期間，高雄港幾乎沒有郵輪停靠，疫後得力於高雄市府團隊的協助，高雄港脫胎換骨，郵輪產業蓬勃發展。

在Costa Serena號首場海上見面記者會，高雄市長陳其邁指出，過去台灣郵輪多數靠掛基隆港，今年靠掛高雄可望超過4成，為高雄帶來大量觀光客，他笑說，「這輩子自己都還沒搭過大型郵輪！」陳其邁鼓勵南台灣民眾把握機會，趁早享受！他笑稱，當個四海遊俠隨船環遊世界，是令人心動的事。

陳其邁精算Costa Serena號一趟能載3780人，若以飛機班次計算，至少得75班次，郵輪旅遊能為高雄帶來豐富的經濟效益，而三趟次的行程約有1萬3千位名額，提供民眾難得的旅遊體驗。

記者會上，Costa公司代表與陳其邁互贈紀念品，船方提供船隻模型，市府也回贈具有高雄漁業海洋意象的山津塢「風呂敷」大魚旗，寓意航航滿載、必定豐收，也期盼旅客和郵輪業者喜愛高雄在地優質的農漁特產，享受高雄的美好。隨後雙方舉杯慶祝，預祝未來帶來更多旅客，提供更好旅遊體驗。

海洋局說明，台灣過去是亞洲第二大郵輪客源市場，「歌詩達莎倫娜號」郵輪，為疫情後最早登記靠港高雄的郵輪，民眾可提早規劃中秋及國慶連假假期，提前來高雄住一晚，再搭乘郵輪前往日本度過愉快連假。 

郵輪預計9/26從高雄首航出發航往日本，途中停靠宮古島、石垣島等處，並推出9/26-10/1、10/1-10/5、10/5-10/10等3趟航程，橫跨中秋節與國慶日連續假期，建議想去日本旅遊民眾，除了搭飛機之外，也可選擇不一樣的郵輪之旅。

Costa Serena號船長與高雄市長陳其邁互贈禮物。記者古和純／攝影
Costa Serena號船長與高雄市長陳其邁互贈禮物。記者古和純／攝影
高雄市長陳其邁說自己相當羨慕能搭郵輪環遊世界。記者古和純／攝影
高雄市長陳其邁說自己相當羨慕能搭郵輪環遊世界。記者古和純／攝影

郵輪 高雄港 陳其邁

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