高雄3年花4億改建72市場 大寮大發市場變身「微工業風」

高雄市政府編列預算改造各地老舊市場，近日完成大寮、大發、武廟及苓雅等公有市場。其中大發市場變身「微工業風」新潮市場，蔬菜改放木盒提升質感，攤位視覺變明亮。經發局指出，3年來共投入4.3億改善全市72處市場，將會持續導入青銀共市，活絡在地經濟。

高雄鹽埕區「鹽一市場」去年改造完成，陸續獲得謬思設計大獎、日本BRUTUS雜誌肯定。經發局新一波改造計畫中，苓雅市場點亮入口意象廊道，有利一日三市的經營模式；走「微工業風」的大寮大發公有市場從外觀招牌、內部通風、攤台及廁所都刻意營造年輕感，帶來驚豔。

大發市場林姓攤商說，設計師設置蔬果木盒，將蔬菜放在斜格設計的木盒中，有效提升質感，整個攤位看起來更明亮顯眼，改造後營業額增加，商機提升不少。

經發局長廖泰翔說，市長陳其邁將市場修繕與活化列為重要施政，上任來核定4.3億元經費，已完成72處市場改造，「環境改善、耐震補強、活化市場」是改造3大目標。

經發局與青年局合作，由青年創業發展基金推出「市場青年創業補助計畫」，兩年來補助67件、總金額超過1400萬，販售特色美食與文創商品，促進青銀兩代交流，吸引年輕客層消費。