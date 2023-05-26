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高雄觀音湖滯洪池下月完工 綠廊道復育螢火蟲生態環境

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄市長陳其邁視察仁武區觀音湖滯洪池改善工程。記者古和純／拍攝
高雄市長陳其邁視察仁武區觀音湖滯洪池改善工程。記者古和純／拍攝

高雄市政府花費4千萬改造觀音湖為兼具滯洪調節功能的設施，預計下月工程完工，滯洪量56萬噸，可減輕獅龍溪至少12%洪峰流量；另觀音湖內埤生態廊道工程已在上月開工，計劃改善棲地、復育當地人印象中的螢火蟲生態環境。

過去每逢大雨來襲，高雄仁武區國道十號附近水管路、澄觀路一帶淹水，高雄市府水利局自去年4月起，耗資4千萬整治觀音湖滯洪池，並獲交通局觀光局補助9千萬，自上月起施工綠化觀音湖周邊內外埤生態廊道，今天高雄市長陳其邁前往觀音湖視察滯洪池施工進度，預計能減緩下游仁武地區的淹水問題。

由於，強颱瑪娃下周恐怕直撲台灣或緊鄰擦邊球路過，陳其邁表示，正好作為觀音湖滯洪池的頭號考驗，現場陳其邁指示水利局，在汛期間應隨時要注意颱風動態做好防汛通報，並持續監控觀音湖水位，以利發揮滯洪效果，鄰近側溝及聯外排水路也要保持暢通，減少淹水災情發生。

水利局表示，觀音湖原有功能為農業灌溉使用，因近年來大社、仁武地區產業發展快速，下游原有農地面積逐漸減少，土地發展朝向工廠及住宅使用，為減輕下游仁武地區排水負擔，因此將觀音湖改造為灌溉兼具滯洪調節功能的防洪設施。

在觀音湖上游的分洪道，增設內外埤防洪操控設施，預計完工後可增加56萬噸的滯洪空間，並已力拼於汛期前完成，預期可削減下游獅龍溪12%洪水量，另外，滯洪池平時可提供農業灌溉外，汛期間可加入滯洪工作，改善仁武區市區淹水問題。

在觀音湖內外埤廊道部分，觀光局指出，結合生態環境規劃約1公里步道，內埤新設環湖步道為水泥拉毛鋪面，總長約574公尺，並設置觀音湖觀景平台一處，本案新植光臘樹4株、扶桑2120株，王源林文化藝術基金會協助新植樟樹71株，將成為市民休閒遊憩的絕佳場所。

外埤廊道部分，高雄市工務局新建工程處將移植鳳凰木，做為觀音湖迎賓的綠廊，深槽區及小島的營造，創造外埤環境多樣性，至於外埤堤頂步道整備，共計625m，新設外埤機能平台一處，外埤深槽區建置、聯通水道整理及小島整備。

由於，觀音湖具備良好的天然觀光環境，預計將打造成自然棲地環境，經先前考察，在地居民指出，過去地方曾有螢火蟲生態綠廊，觀光局透過中央挹注的9千萬經費，將提升觀音湖的觀光特色，未來完工後，提供市民朋友假日休閒的好去處。

過去觀音內湖水位，每到雨季幾乎全滿，乾季也不會乾涸，但如今卻是明顯表土龜裂，仍有白鷺鷥在附近飛翔。記者古和純／拍攝
過去觀音內湖水位，每到雨季幾乎全滿，乾季也不會乾涸，但如今卻是明顯表土龜裂，仍有白鷺鷥在附近飛翔。記者古和純／拍攝
遠處怪手施工處為未來螢火蟲復育的基地。記者古和純／拍攝
遠處怪手施工處為未來螢火蟲復育的基地。記者古和純／拍攝
高市府水利局長蔡長展向高雄市長陳其邁說明觀音湖滯洪池工程。記者古和純／拍攝
高市府水利局長蔡長展向高雄市長陳其邁說明觀音湖滯洪池工程。記者古和純／拍攝
高雄市長陳其邁指示水利局在汛期間應監控滯洪池水位，即時做好防災通報作業。記者古和純／拍攝
高雄市長陳其邁指示水利局在汛期間應監控滯洪池水位，即時做好防災通報作業。記者古和純／拍攝

滯洪池 淹水

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