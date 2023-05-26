快訊

0056看齊00878…改「季配息」和納入收益平準金！最快7月就進行

飛龍瀑布環境險峻 屏縣府：加強告示提醒環境風險

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣霧台鄉飛龍瀑布地勢險峻。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣霧台鄉飛龍瀑布地勢險峻。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團，20日溪降僅5人生還，屏東縣府昨召開會議，請相關單位在飛龍瀑布群出入路徑等區域加強設置告示牌、網路公告，揭露地形及天候風險，提醒民眾險峻環境從事活動應謹慎評估風險。另佳暮村飛龍瀑布群是否劃設自然人文生態景觀區，縣府後續將陸續召開會議討論。

交旅處指出，飛龍瀑布群現非屬霧台鄉自然人文生態景觀區（以下簡稱自觀區）範圍，但考量發生地點臨近自觀區，且大武部落哈尤溪及神山部落遊程工作人員對當地熟悉並具有溯溪、溪降訓練經驗，都在第一時間自發投入搜救行動。

縣府交通旅遊處昨邀集議員杜仁勇、交通部觀光局茂林國家風景區管理處、中華民國溪谷運動協會、霧台鄉公所及大武村長、佳暮村長、霧台鄉民代表會、大武社區發展協會，以及縣府消防局、警察局、體育發展中心、原住民處、民政處法制科等單位召開討論會議，探討如何加強區域安全，以避免憾事再發生。

會中多方就法規及本次事件狀況說明，傾聽部落族人意見，會議結論，請各單位於飛龍瀑布群出入路徑等區域加強設置告示牌，並於網路公告，以清楚揭露地形、天候等相關風險說明。

有關佳暮村飛龍瀑布群是否劃設自然人文生態景觀區，縣府及相關單位依原住民族基本法精神，尊重部落及霧台鄉公所地方意見，請公所將劃設議題帶回部落與部落族人討論、凝聚共識，縣府後續將陸續召開會議追蹤相關議題。

屏東縣政府提醒，飛龍瀑布群環境險峻，一旦發生山洪幾乎無撤退路線，民眾在親近山林同時，應更加謹慎保守評估活動風險，避免在汛期或天候不穩的季節於飛龍瀑布群從事活動。

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布地勢險峻，飛龍瀑布周邊空拍圖。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣霧台鄉飛龍瀑布地勢險峻，飛龍瀑布周邊空拍圖。圖／屏東縣消防局提供

飛龍瀑布 屏東縣政府 溯溪

延伸閱讀

飛龍瀑布意外疑發現最後1人 山區雲層厚今遺體無法吊掛

飛龍瀑布意外最後1人找到了？空拍機發現疑1遺體 水勢湍急搜救需高繞

飛龍瀑布溯溪4死1失蹤 屏縣府邀集各單位研議預防措施

飛龍瀑布今再尋獲兩遺體 屏檢：均腫脹擇日解剖釐清死因

相關新聞

飛龍瀑布環境險峻 屏縣府：加強告示提醒環境風險

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團，20日溪降僅5人生還，屏東縣府昨召開會議，請相關單位在飛龍瀑布群出入路徑等區域加強設置...

綠鬣蜥數量無以計數 學者憂未來恐變「恐龍治國」

高雄爆出一夜抓到74隻綠鬣蜥，數量驚人，被網友譏為「恐龍王國」，專攻綠鬣蜥生態研究的屏東科技大學野生動物保育研究所副教授...

金門首設社區心理衛生中心 盼情緒困擾民眾勇於尋求協助

現代人壓力大，憂鬱症與心理疾病頻傳。金門縣衛生局今天為首個「社區心理衛生中心」舉行揭牌典禮，未來每位鄉親每年有6到8次的...

屏東縣府公告屏東市歷史人文風貌區 開放民宿設立申請

屏東市區近年來隨著勝利星村、最美森林圖書館、縣民公園與屏菸1936文化基地等熱門景點，吸引遊客造訪，今年春節10天連假遊...

高雄1年抓5000隻 農業局揭綠鬣蜥落網下場

綠鬣蜥一度是熱門寵物，被許多飼主當成飼養爬蟲類的入門首選，但綠鬣蜥逃逸野外或被棄養，近年來已成為危害生態環境的大麻煩。綠...

洗刷行人地獄汙名 屏東擬投千萬增設號誌改善道安

行政院昨通過「行人優先交通安全行動綱領」，投入400億多元，以7年時間提升行人用路安全，屏東警方5月初向營建署申請238...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦