飛龍瀑布環境險峻 屏縣府：加強告示提醒環境風險
屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團，20日溪降僅5人生還，屏東縣府昨召開會議，請相關單位在飛龍瀑布群出入路徑等區域加強設置告示牌、網路公告，揭露地形及天候風險，提醒民眾險峻環境從事活動應謹慎評估風險。另佳暮村飛龍瀑布群是否劃設自然人文生態景觀區，縣府後續將陸續召開會議討論。
交旅處指出，飛龍瀑布群現非屬霧台鄉自然人文生態景觀區（以下簡稱自觀區）範圍，但考量發生地點臨近自觀區，且大武部落哈尤溪及神山部落遊程工作人員對當地熟悉並具有溯溪、溪降訓練經驗，都在第一時間自發投入搜救行動。
縣府交通旅遊處昨邀集議員杜仁勇、交通部觀光局茂林國家風景區管理處、中華民國溪谷運動協會、霧台鄉公所及大武村長、佳暮村長、霧台鄉民代表會、大武社區發展協會，以及縣府消防局、警察局、體育發展中心、原住民處、民政處法制科等單位召開討論會議，探討如何加強區域安全，以避免憾事再發生。
會中多方就法規及本次事件狀況說明，傾聽部落族人意見，會議結論，請各單位於飛龍瀑布群出入路徑等區域加強設置告示牌，並於網路公告，以清楚揭露地形、天候等相關風險說明。
有關佳暮村飛龍瀑布群是否劃設自然人文生態景觀區，縣府及相關單位依原住民族基本法精神，尊重部落及霧台鄉公所地方意見，請公所將劃設議題帶回部落與部落族人討論、凝聚共識，縣府後續將陸續召開會議追蹤相關議題。
屏東縣政府提醒，飛龍瀑布群環境險峻，一旦發生山洪幾乎無撤退路線，民眾在親近山林同時，應更加謹慎保守評估活動風險，避免在汛期或天候不穩的季節於飛龍瀑布群從事活動。
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