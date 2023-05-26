高雄1年抓5000隻 農業局揭綠鬣蜥落網下場

綠鬣蜥一度是熱門寵物，被許多飼主當成飼養爬蟲類的入門首選，但綠鬣蜥逃逸野外或被棄養，近年來已成為危害生態環境的大麻煩。綠鬣蜥會挖土堤，破壞農田，在野外沒有天敵，族群量就愈來愈龐大，高雄常有民眾目擊綠鬣蜥，農業局委外團隊以徒手、竹竿搭配套繩方式捕捉，一年約可捕抓5千隻。有市民說，高雄已成「恐龍世界」。

上月4日鳳山區衛武營都會公園舉辦「孩翻高雄2023兒童節」系列活動，吸引許多父母帶小孩前往，不料在有家長發現小吃攤位後方的樹上，有一隻長度超過60公分的綠鬣蜥，驚動警方派人到場警戒，農業局隨後派人到場移除綠鬣蜥；昨天也有民眾在仁武區八卦滯洪池公園，發現跟大腿一般粗的綠鬣蜥，嚇得通報相關單位。

高雄市農業局24日晚間獲報，高雄大寮區上寮公園附近有綠鬣蜥，派遣專業委外團隊前往捕捉，未見綠鬣蜥蹤影，改往附近熱點巡查，不料一晚就在會結地區抓到74隻綠鬣蜥，最大的1隻綠鬣蜥全長約1公尺。

高雄市農業局植生科長張韻萍說，協助農業局捕捉綠鬣蜥的人員趁綠鬣蜥夜間睡覺的機會，在草叢或樹上尋找綠鬣蜥，發現後就徒手抓住睡眠中的綠鬣蜥身體，將牠裝進網袋，有時綠鬣蜥會趴在高度約1、2層樓的樹枝，就用竹竿搭配套繩，套住牠的頭部，捉下來之後還要用膠帶綑綁牠的嘴巴、身體，防止掙扎逃走。

張韻萍表示，這次1晚抓到74隻綠鬣蜥，「是相當罕見的狀況！」因為捕捉的地點附近有大水溝，有水、有食物來源，綠鬣蜥因而形成一個族群；綠鬣蜥在全長70公分左右就性成熟，每年10月到隔年3月是產卵期，這次捉到的多數都是今年孵化的小綠鬣蜥，全長不到30公分，另外有10隻是大隻的綠鬣蜥。