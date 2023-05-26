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影／昌懋公司規畫設小型儲能廠 高雄林園居民誓死反對

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
林園區里長主席洪進財說，地方里鄰至5月15日收到公所公文，才知道林家里要設置儲能廠，群情激憤。記者王昭月／攝影
林園區里長主席洪進財說，地方里鄰至5月15日收到公所公文，才知道林家里要設置儲能廠，群情激憤。記者王昭月／攝影

高雄鳳山興建綠能儲電案鬧得沸沸揚揚，本業是鋼鐵業的昌懋公司計畫利用林園廠區設置1.3MW規模的儲能廠再惹民怨，今早當地5、60人前往拉布條抗議，反對與儲能廠為鄰，昌懋董事長周坤海表示，設儲能廠是響應政府政策，多角化經營的一環，既然地方有疑慮，昌懋就不蓋了。

昌懋公司計畫在林園區林家里廠區設置1.3MW規模的儲能廠，引發地方抗議，董事長周坤海說，規畫建造的儲能廠才1.3MW而已，是很小的儲能廠。由於政府近日開放申請儲能廠，公司有合法土地，因此規畫建置，日後賣電給政府，是多角化經營的一環，但既然地方居民有疑慮，「這麼麻煩，就不做了」。

林園區里長聯誼會主席洪進財率眾至昌懋林園廠拉布條抗議，一行人高喊「救救林園人，拒絕設廠」，「昌懋，不要來拉豬屎」，群情激憤。洪進財說，昌懋要設儲能廠，先前完全未召開公聽會與地方溝通，各里辦事處直到5月15日接獲公所公文，才知道要設在林家里與廣應里交界！太不尊重地方。

洪表示，儲能廠在鳳山掀起強烈抗爭，是大家不要的東西，昌懋儲能廠規模雖不大，但仍具有爆炸的可能，萬一爆炸，將危及環境、生態與居民健康安全，何況廠區旁是林材廠，恐一發不可收拾，儲能廠不能帶動地方就業及產業發展，有害無益，林園人因有工業區，已被拖累40年，不希望有危險性，爆炸性的廠商再來設廠。

昌懋林園廠現地前身是爐石堆置場，地方好不容易要求遷離，現在昌懋又計畫建儲能廠，引犯眾怒。民進黨議員李雨庭表示，此事他問過經發長廖泰翔，廖承諾，只要地方反對，一定站在民意這端，她會要求市府，不準核許。

國民黨籍議員黃天煌表示，儲能廠不是必要的公共設施，且儲電賣給台電是營利行為，對林園人毫無意義。以台電專業，永安電廠就曾發生爆炸情事，何況昌懋儲能廠由民間業者設立，安全更堪慮。

昌懋公司林園廠前身是爐石場，地方要求遷離後，昌懋竟要建儲能廠， 引發眾怒。記者王昭月／攝影鎮
昌懋公司林園廠前身是爐石場，地方要求遷離後，昌懋竟要建儲能廠， 引發眾怒。記者王昭月／攝影鎮
昌懋公司規畫在林園廠區建置小型儲能廠，地方居民獲知後今早前往抗爭。記者王昭月／攝影
昌懋公司規畫在林園廠區建置小型儲能廠，地方居民獲知後今早前往抗爭。記者王昭月／攝影
昌懋公司規畫在林園廠區建置小型儲能廠，地方居民獲知後今早前往抗爭。記者王昭月／攝影
昌懋公司規畫在林園廠區建置小型儲能廠，地方居民獲知後今早前往抗爭。記者王昭月／攝影

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