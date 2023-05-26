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嘉義市興中市場下月拆除 高興紅豆湯店營業到明天熱賣

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市文化路商圈民營興中市場，下月拆除，在市場營業的高興紅豆湯店，女老闆臉書公告擇新地點搬遷，在市場營業到明天。記者魯永明／攝影
嘉義市文化路商圈民營興中市場，下月拆除，在市場營業的高興紅豆湯店，女老闆臉書公告擇新地點搬遷，在市場營業到明天。記者魯永明／攝影

嘉義市文化路商圈民營興中市場，下月拆除，老市場及老戲院即將消失，在市場營業的高興紅豆湯店，是1名返鄉女青年4年前承租經營，料好美味口碑好，成為熱銷甜品店，女老闆臉書公告擇新地點搬遷，在市場營業到明天，連日來吸引大批客人上門。

「高興紅豆湯、吃了果然高興，藏在興中市場的療癒甜品！」網友相傳、媒體報導的高興紅豆湯店，每逢假日吸引各地遊客，女老闆4年前在台南美術館工作，為照顧陪伴家鄉父母，辭工作回嘉，承租市場店面，經營紅豆湯店，她採用萬丹紅豆，用料實在美味，受客人歡迎，店名取高興，因店位在興中市場。

老闆這幾天準備的甜品，天天完銷，忙不過來不接受預訂，她說　營業到明天，原訂營業至6月底，臨時收到通知30日將斷水斷電，無奈，只能營業到明天，因還需要整理東西搬家，原訂6月要來的朋友們非常非常抱歉，讓你們失望了，待整頓好找到新落腳處，會在臉書跟大家告知，非常謝謝大家對高興紅豆湯的關照。

高興紅豆湯店，店面小很可愛，門口有小時候才看得到的投幣玩具麵包超人，必喝招牌紅豆鮮乳，喝完也高興起來，老屋小店面，提供高腳椅座位吧台，僅3個座位，每日手工製作紅豆湯商品，使用萬丹紅豆、獨角仙農場鮮乳、紅黑糖熬煮，傳承阿嬤煮的紅豆湯風味。

嘉義市文化路商圈民營興中市場，下月拆除，在市場營業的高興紅豆湯店，女老闆臉書公告擇新地點搬遷，在市場營業到明天。記者魯永明／攝影
嘉義市文化路商圈民營興中市場，下月拆除，在市場營業的高興紅豆湯店，女老闆臉書公告擇新地點搬遷，在市場營業到明天。記者魯永明／攝影

台南美術館 萬丹

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