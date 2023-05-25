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高雄跆拳道館暑假免費培訓 助弱勢學童翻轉人生

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
君龍跆拳道館的學員身手矯健，動作都很到位。記者徐白櫻／攝影
君龍跆拳道館的學員身手矯健，動作都很到位。記者徐白櫻／攝影

為讓弱勢家庭小孩暑假生活有重心，又能學得一技之長，高雄市議員林智鴻匯集企業愛心，結合君龍跆拳道館推出「跆拳道菁英選手培訓計畫」，今天開記者會宣布，預計招收15名學童免費培訓，帶動運動健康的正向風氣，未來也有機會翻轉人生。

一群身手矯健的跆拳道好手今早聚集在高市議會前展演，後旋踢、劈木板等動作處處到位，精彩表演讓在場的議員林智鴻及多位國小校長、主任印象深刻，報以熱烈掌聲。

「跆拳道菁英選手培訓計畫」今天起開放報名，招募員額共15人，鳳山區忠孝國小、過埤國小、中崙國小、中正國小、誠正國小等校低收及中低收弱勢戶學童優先錄取，培訓課程一整天，費用全額補助，報名專線0986-996437。

教練黃金隆說，自己以前不愛讀書，所幸在運動領域找到興趣，一路上獲得很多貴人協助，考量弱勢小孩暑假可能無法參加補習或營隊，今年初次嘗試在暑假開辦培訓班，盼透過培訓營讓小孩有正向發展、翻轉人生。

林智鴻指出，君龍跆拳道館教練黃金隆是跆拳道國手，曾獲得世界大學錦標賽銅牌，捨棄大陸高薪工作返台培訓基層體育人才，已經訓練很多優秀人才，另感謝鳳山要紅城市願景協會理事長賴建豪等人響應愛心，出錢出力參與選手培訓計畫，補助計畫涵蓋訓練、午餐及交通費，交通響應高雄399月票，孩子可以搭捷運抵達位在左營的君龍跆拳道館， 希望可以培育更多在地選手，為高雄爭取體育好成績，有朝一日成為台灣之光。

君龍跆拳道館教練黃金隆是跆拳道國手出身，曾獲得世界大學錦標賽銅牌，教導過不少行為偏差學生步入正軌。記者徐白櫻／攝影
君龍跆拳道館教練黃金隆是跆拳道國手出身，曾獲得世界大學錦標賽銅牌，教導過不少行為偏差學生步入正軌。記者徐白櫻／攝影
君龍跆拳道館的學員身手矯健，動作都很到位。記者徐白櫻／攝影
君龍跆拳道館的學員身手矯健，動作都很到位。記者徐白櫻／攝影
高雄市議員林智鴻（第二排，右武）匯集社會愛心，結合君龍跆拳道館免費培訓弱勢家庭學童。圖／林智鴻服務處提供
高雄市議員林智鴻（第二排，右武）匯集社會愛心，結合君龍跆拳道館免費培訓弱勢家庭學童。圖／林智鴻服務處提供

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