中捷事件後議員籲參考高雄工安規範 中市府：將研議

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員王立任、張玉嬿、黃守達、謝志忠(圖左至右)認為市府應清楚他縣市的辦法，加強相關對策強化工安。圖／黃守達提供
台中市議員王立任、張玉嬿、黃守達、謝志忠(圖左至右)認為市府應清楚他縣市的辦法，加強相關對策強化工安。圖／黃守達提供

興富發建設工安違失，釀中捷嚴重事故，市議員黃守達指出，高雄市去年4月即因應制定「強化鄰接交通要衝之建築工程及營繕工程施工管理作業要點」，中捷意外後，台中市也應該要有相應的作為。市府表示，會參考其規範內容，研議後納入。

台中市議會今舉行都發建設水利業務質詢，市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任聯合質詢。黃守達表示，中捷意外發生後，高雄隨即發布「強化鄰接交通要衝之建築工程及營繕工程施工管理作業要點」，加強軌道兩側工地施工規範及工安稽查。

黃守達說明，此規範不只包含禁限建辦法著重的地下作業，更聚焦拆除管理，包含「拆除建築物高度傾倒圓周之影響區域」「建築工程之拆除作業區域」等管制，並明定相關建築及營繕行為，須在跨局處與相關專業技師公會會同審議後始得動工。

黃守達認為，事故發生就是改變的契機，有好的方向就該學習精進，台中市不能再對其他縣市辦法一無所知，必須加強沈是現有不足，提出相關對策強化工安，將憾事發生的機率降到最低。

都發局長李正偉指出，經查該要點，涉及建築工程整體公安、勞安、職安、交安等相關主管機關權責分工、橫向聯繫機制，會參考其規範內容，研議後納入台中市建築管理自治規則修法範疇，以維護市民安全。

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