聽新聞
test
0:00 / 0:00
74歲、83歲內門總鋪師退而不休 當志工掌杓提供健康美味
高雄市長陳其邁今天上午到內門區視察三平社區關懷據點，與長輩進行團康互動，共享由退休總鋪師製作的內門手路菜「八寶丸」。陳其邁表示，社區關懷據點迄今已有514個，目標是4年內增加到650個，市府會全力照顧高齡化的長輩。
據了解，在三平社區關懷據點擔任廚師的義工，分別是74歲的夘楊也、83歲的卓余阿秀，兩人年輕時是內門總舖師，退休後在三平社區關懷據點掌杓，提供健康、美味的餐食讓長輩們享用。
陳其邁說，內門區有很多建設都即將展開或完工，包括台86線東西向快速公路未來將延長到內門，今年會通過環保署的審查，明年就將進行規劃；耗資3億3600多萬元的動物園，明年就會完工。
三平社區關懷據點運作迄今已18年，據點每周一到五，全日提供長輩服務，並由退休總鋪師掌杓，提供據點長輩美味餐食。陳其邁稱讚三平里長洪生業10多年來，全心投入社區關懷據點經營，照顧高齡長輩，讓長輩們認為比自己的兒子還孝順。
洪生業表示，目前三平社區關懷據點共服務30多位阿公、阿嬤，由2位退休的總鋪師擔任義工，負責烹煮餐點給長輩食用，希望能讓長輩走出家門，到據點參加活動，促進長輩的身心健康與社會參與，也能吃得健康。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言