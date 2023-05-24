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74歲、83歲內門總鋪師退而不休 當志工掌杓提供健康美味

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
夘楊也（左）、卓余阿秀（右）年輕時是內門總舖師，退休後在三平社區關懷據點當義工，製作美味餐食給長輩享用。圖／讀者提供
夘楊也（左）、卓余阿秀（右）年輕時是內門總舖師，退休後在三平社區關懷據點當義工，製作美味餐食給長輩享用。圖／讀者提供

高雄市陳其邁今天上午到內門區視察三平社區關懷據點，與長輩進行團康互動，共享由退休總鋪師製作的內門手路菜「八寶丸」。陳其邁表示，社區關懷據點迄今已有514個，目標是4年內增加到650個，市府會全力照顧高齡化的長輩。

據了解，在三平社區關懷據點擔任廚師的義工，分別是74歲的夘楊也、83歲的卓余阿秀，兩人年輕時是內門總舖師，退休後在三平社區關懷據點掌杓，提供健康、美味的餐食讓長輩們享用。

陳其邁說，內門區有很多建設都即將展開或完工，包括台86線東西向快速公路未來將延長到內門，今年會通過環保署的審查，明年就將進行規劃；耗資3億3600多萬元的動物園，明年就會完工。

三平社區關懷據點運作迄今已18年，據點每周一到五，全日提供長輩服務，並由退休總鋪師掌杓，提供據點長輩美味餐食。陳其邁稱讚三平里長洪生業10多年來，全心投入社區關懷據點經營，照顧高齡長輩，讓長輩們認為比自己的兒子還孝順。

洪生業表示，目前三平社區關懷據點共服務30多位阿公、阿嬤，由2位退休的總鋪師擔任義工，負責烹煮餐點給長輩食用，希望能讓長輩走出家門，到據點參加活動，促進長輩的身心健康與社會參與，也能吃得健康。

高雄市長陳其邁與三平社區關懷據點的長輩共享內門手路菜「八寶丸」。圖／讀者提供
高雄市長陳其邁與三平社區關懷據點的長輩共享內門手路菜「八寶丸」。圖／讀者提供
高雄市長陳其邁今天到內門區三平社區關懷據點視察。圖／讀者提供
高雄市長陳其邁今天到內門區三平社區關懷據點視察。圖／讀者提供

長輩 內門 陳其邁 高雄市

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