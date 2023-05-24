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今天記得先儲水！ 高雄鳳山、大寮、大樹明停水11至14小時
今天下班記得先儲水！台灣自來水公司發布公告，因辦理翁公園淨水場高低壓電氣設備檢驗，明天上午9點至晚間11點，鳳山區、大寮區、大樹區部分住家共4萬1470戶將停水。
台水公司第七區管理處表示，翁公園淨水場依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則，每年需辦理停電電氣設備檢驗，以確保供電品質、加強穩定供水，所以25日有三區會停水11至14小時。
25日上午9點至晚間8點，停水11小時區域：大寮區大寮里、山頂里、永芳里、光武里、會社里、三隆里、上寮里、中興里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、溪寮里、義和里；鳳山區東門里、鳳東里、誠德里、誠信里、誠智里；大樹區九曲堂里、瓦厝街小型工業區一帶；和發工業區（和春基地）及萬大工業區，共3萬6561戶。
25日上午9點至晚間11點，停水14小時區域：大寮院區凱旋醫院、大寮區清潔隊、山頂國小一帶、進學路（衛生所以上高地區）、正氣路、中山工商。上述地區在管線末端高地，復水時間會較久；大寮區前庄里、中庄里部分用戶水壓也會降低，影響4909戶。
台水公司提醒，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。
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