影／天候不穩定上百位民眾滯留金門 高喊「我要回家」
「我要回家、我要機位」將近100多位旅客，因為昨日霧鎖金門，造成多架班機取消而滯留金門，但今天還未補上機位，引起旅客的不滿，不少旅客當場表達抗議，黃姓旅客就說，明明候補的人數顯示還有500多號，現場的滯留人數這麼多，為何航站與航空公司不能協調增開加班機。對此，金門航空站表示，明日會放大機型，協助輸運旅客。
金門近日天候不穩定，昨日一整天受到濃霧影響，總計取消6架次從金門往返台灣的班機，造成634名旅客滯留，今天雖然天氣好轉，但離站的30多班飛機，幾乎班班客滿，無法有效消化滯留旅客，引起近百位滯留長達2天的旅客不滿，在晚間8點更是在候補櫃臺前高喊「我要機位」，旅客情緒失控，金門航警所也出動多位航警在旁嚴陣以待。
黃姓民眾表示，他原本訂昨天1點多往高雄的班機，但因為濃霧先是廣播延誤，後來班機被直接取消，他跟航空公司反映，他們只叫他去填候補，結果連補了2天，每架班機都只補上1-2人，幾乎等於0，他看到候補櫃臺的號碼，往台北顯示有1千多號，簡直不敢想，何時才能補上，找金門航空站，他們也未能提供協助，讓他很氣憤。
另一位陳先生則說，金門航空站的人還推說，部分航線的搭機旅客沒很多，他現場幫忙清點，發現往北部的滯留民眾有上百人，往高雄也有30多人，他們要找航空站的長官協助，結果大家都躲起來，絲毫沒有關心滯留旅客。 他抱怨，滯留產生住宿等很多費用，大家都歸心似箭，只想要回家；他說，還有長輩的高血壓、糖尿病用藥都吃完，無法回去，如果出了事，誰來負責。
多名旅客原本表明要夜宿金門尚義機場，有的說，「沒有錢」；有的則說，「訂不到房間」；但因為航站有門禁時間，航警最後出動多人好說歹說，最終在晚間9點多才勸離最後一組旅客。
對此，金門航空站表示，連兩日航班，已候補上392人；他們在傍晚5點時在候補現場清點，往台北有86人；往台中、高雄現場候補估計共約40人；經詢問航空公司，華信、立榮都告知中、南部今明都沒有運能，經民航局協調總公司，於傍晚6點多已爭取到，華信航空往台北明天放大機型2班次，合計增加176位，已同步於臉書、官網公布，並現場廣播告知候補旅客。
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