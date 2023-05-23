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高雄「夏祭新鮮市」登場！整合行銷鳳荔野菜蜂蜜香蕉

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（中）與四位型農宣傳「夏祭新鮮市」。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（中）與四位型農宣傳「夏祭新鮮市」。記者徐如宜／攝影

高雄市農業局今天在鳳山行政中心舉行「夏祭新鮮市」整合行銷記者會，市長陳其邁宣傳高雄四大夏季農業活動，5月27、28高雄鳳荔季首先登場；7月22、23日美濃野菜節；8月大崗山龍眼蜂蜜文化節以及9月旗山香蕉節。

陳其邁表示，高雄是水果之都，從1月到12月幾乎每個月都有不同時令的水果，水果的多樣性是其他縣市比不上的。尤其在夏天，包括從5月一開始的荔枝，到7月的美濃野菜、8月的大崗山蜂蜜、9月旗山的香蕉等等，幾乎各個節令其實都有很多新鮮的水果。高雄新也結合跨領域合作，包括電商平台、大賣場、冰品相關業，希望通路可以更加通暢，打通任督二脈，讓農民都能夠賣得好價錢。

農業局整合高雄區公所及在地農會的農產業活動，以統一視覺形象「夏祭新鮮市」進行整體宣傳。陳其邁與代言人張家瑋，現場製作由在地冰品業者獨家研發的夏祭新鮮市限定冰品，這款冰品採用大樹金黃飽滿的金鑽鳳梨果肉，搭配大樹玉荷包與優格融合製成的雪花冰磚，清涼爽口的酸甜好滋味。除了季節限定的雪霜鳳荔優格冰外，將配合節慶活動6月1日起同步限量推出「雪霜香蕉可可冰」、「雪霜龍眼蜜普洱冰」，歡迎民眾到「冰塔職人雪花」品嘗。

優質的農產品需要整合宣傳，才能產生更高的聚集效益。高市府連結農產業與觀光、藝文與各產業鏈，透過「夏祭新鮮市」這個專屬於高雄夏季農產業的品牌，串聯各區豐富的農業資源，邀請年輕世代有意識地感受土地、人情與農作物的溫度，深刻體驗農業的核心價值。

農業局長張清榮表示，夏祭新鮮市是關於高雄農業的新鮮事，民眾可透過「夏祭新鮮市」網站直接瀏覽高雄農業的新鮮事與相關活動。節慶期間有高雄各區特色農產品與美食，還有藝文表演與市集活動，歡迎大家一起來享受豐富多彩的農業文化盛宴。

「夏祭新鮮市」串聯連鎖餐飲、量販業與旅遊業者共同促銷，推出夏祭新鮮市專屬優惠限定商品，透過異業合作強強聯手，讓民眾品嘗高雄農產新滋味。5月27、28日即將在大樹區姑山倉庫舉辦高雄鳳荔季，活動精彩豐富，有農產品限時搶購、大樹美食饗宴、藝文演出、親子DIY等，更多活動訊息及好康資訊，可上「夏祭新鮮市」網站https://reurl.cc/jlbq2m查詢。

高市府舉行「夏祭新鮮市」整合行銷記者會，宣傳高雄四大夏季農業活動。記者徐如宜／攝影
高市府舉行「夏祭新鮮市」整合行銷記者會，宣傳高雄四大夏季農業活動。記者徐如宜／攝影
高市府舉行「夏祭新鮮市」整合行銷記者會，宣傳高雄四大夏季農業活動。記者徐如宜／攝影
高市府舉行「夏祭新鮮市」整合行銷記者會，宣傳高雄四大夏季農業活動。記者徐如宜／攝影
高雄市「夏祭新鮮市」有豐富的農特產品。記者徐如宜／攝影
高雄市「夏祭新鮮市」有豐富的農特產品。記者徐如宜／攝影
高市府舉行「夏祭新鮮市」整合行銷記者會，宣傳高雄四大夏季農業活動，5月27、28高雄鳳荔季；7月22、23日美濃野菜節；8月大崗山龍眼蜂蜜文化節及9月旗山香蕉節。記者徐如宜／攝影
高市府舉行「夏祭新鮮市」整合行銷記者會，宣傳高雄四大夏季農業活動，5月27、28高雄鳳荔季；7月22、23日美濃野菜節；8月大崗山龍眼蜂蜜文化節及9月旗山香蕉節。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁與代言人張家瑋，宣傳高雄四大夏季農業活動。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁與代言人張家瑋，宣傳高雄四大夏季農業活動。記者徐如宜／攝影
高市府舉行「夏祭新鮮市」整合行銷記者會，宣傳高雄四大夏季農業活動，5月27、28高雄鳳荔季；7月22、23日美濃野菜節；8月大崗山龍眼蜂蜜文化節及9月旗山香蕉節。記者徐如宜／攝影
高市府舉行「夏祭新鮮市」整合行銷記者會，宣傳高雄四大夏季農業活動，5月27、28高雄鳳荔季；7月22、23日美濃野菜節；8月大崗山龍眼蜂蜜文化節及9月旗山香蕉節。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁宣傳「夏祭新鮮市」。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁宣傳「夏祭新鮮市」。記者徐如宜／攝影
高市府舉行「夏祭新鮮市」整合行銷記者會，宣傳高雄四大夏季農業活動。記者徐如宜／攝影
高市府舉行「夏祭新鮮市」整合行銷記者會，宣傳高雄四大夏季農業活動。記者徐如宜／攝影

陳其邁 農業

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