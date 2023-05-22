快訊

再等1年謝謝？「iPhone 15系列都可以跳過」 爆料大王揭：太平庸了

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹽埕景點 導入雙語數位導覽

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導

高雄市青年局鎖定鹽埕區熱門景點導入「Fun現港灣雙語數位導覽」，串聯雙語資源，要讓國外旅客來到高雄能感受到最親切的服務，也讓青年局培訓的國際志工有練兵舞台，學習雙語更生活化。

高雄市長陳其邁、青年局長張以理、旅遊達人吳鳳昨天偕國際學生開箱以FB Messenger就能玩的鹽埕雙語解謎遊程，大家共玩「真人版大富翁」。

陳其邁說，高雄有348所學校，已成立362個雙語社團，市府每年培訓200名在地雙語師資，此一計畫是希望雙語人才有更多機會能夠和外國朋友交流，鼓勵學生在生活中靈活使用雙語，喝咖啡、打籃球再也不怕講不出口。

鹽埕區有新舊交融氛圍，張以理說，Fun現港灣雙語數位導覽系統以鹽埕1960至1980年代故事為背景，結合鹽埕、哈瑪星等區域知名景點與店家，設計虛擬遊戲故事，規畫3條不同主題電影遊程，用偵探、愛情、懸疑等遊戲主題，緊扣「港都歷史、在地生活、地方美食」三大主軸，以遊戲趣味、虛實整合，可體驗高雄港灣文化與地方故事。

張以理表示，此一計畫扮演平台角色，以鹽埕作為起點，讓國內外學生與旅客能透過有趣導覽，親近高雄之美。

青年

延伸閱讀

高雄推Fun現港灣雙語導覽 鹽埕解謎遊程玩真人版大富翁

520陳其邁當1日戶籍員 叮嚀新郎：夫妻吵架，你永遠都是錯的

陳其邁訪左訓獎勵舉重選手 教練透露「她」是大家標竿

視察興達電廠緊急海淡機組 蔡總統：陳其邁沒為水情打電話給我

相關新聞

水情有翻轉跡象！本周四水利署將討論 高市府：盼很快調回黃燈

高雄水情進入減壓供水橙燈近2個月，高雄山區近期有雨，今天高屏溪川流量達29.6CMS，水情有翻轉跡象。高雄甲仙攔河堰從5月19至21日，也從旗山溪引水至南化水庫共326萬噸，助台南紓解水荒。專家評估，高雄6月用水不成問題，如果梅雨情況維持樂觀，高雄水情燈號可望很快調回黃燈。

注意！鳳山、大寮、大樹約3萬6千戶 25日停水逾10小時

台水公司七區處辦理翁公園淨水場高低壓電氣設備檢驗，將於25日上午9時至晚上11時停水，停水區域包括高雄鳳山、大寮、大樹等...

牡丹社事件149周年 屏縣打造走讀故事館預計年底完工

屏東縣政府今在牡丹社事件紀念公園旁舉行，石門古戰場故事館暨旅遊資訊站動土典禮，故事館結合遊客中心與戶外展演空間多功能場域...

屏東3D鐵人體驗！陸海空一次挑戰 感受屏東美景

屏東3D鐵人體驗嘉年華5月27、28日在恆春航空站登場，今年整合縣內陸海空3D體驗項目，規畫2天1夜鐵人體驗遊程，包含自...

高雄玉荷包甜美上市！美女帥哥直播爆單1小時銷售破千盒

高雄玉荷包荔枝甜美上市，市府農業局把握「鮮」機，於四大實體通路舖貨上架，邀請市府發言人周璟瑜及知名電商平台「瘋狂賣客」直...

農牧地長豪宅立委連環爆 高市府：依法開罰限期改善

民眾黨立委陳琬惠緊盯高雄農牧用地上違法蓋豪宅議題，她追蹤拆除進度，表示日前踢爆的綠營友好人士陳啟昱、李壯展、林鶴堯等人違...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦