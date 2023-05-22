鹽埕景點 導入雙語數位導覽

高雄市青年局鎖定鹽埕區熱門景點導入「Fun現港灣雙語數位導覽」，串聯雙語資源，要讓國外旅客來到高雄能感受到最親切的服務，也讓青年局培訓的國際志工有練兵舞台，學習雙語更生活化。

高雄市長陳其邁、青年局長張以理、旅遊達人吳鳳昨天偕國際學生開箱以FB Messenger就能玩的鹽埕雙語解謎遊程，大家共玩「真人版大富翁」。

陳其邁說，高雄有348所學校，已成立362個雙語社團，市府每年培訓200名在地雙語師資，此一計畫是希望雙語人才有更多機會能夠和外國朋友交流，鼓勵學生在生活中靈活使用雙語，喝咖啡、打籃球再也不怕講不出口。

鹽埕區有新舊交融氛圍，張以理說，Fun現港灣雙語數位導覽系統以鹽埕1960至1980年代故事為背景，結合鹽埕、哈瑪星等區域知名景點與店家，設計虛擬遊戲故事，規畫3條不同主題電影遊程，用偵探、愛情、懸疑等遊戲主題，緊扣「港都歷史、在地生活、地方美食」三大主軸，以遊戲趣味、虛實整合，可體驗高雄港灣文化與地方故事。

張以理表示，此一計畫扮演平台角色，以鹽埕作為起點，讓國內外學生與旅客能透過有趣導覽，親近高雄之美。