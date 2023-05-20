影／墾丁龍坑垃圾很難清 山難救助協會專程南下助力

墾丁國家公園龍坑生態保護區，屬於高位珊瑚礁海岸，崩崖、峽谷特殊地形景觀，是遊客預約申請入園參觀的人氣景點，卻也因峽谷區域地勢險峻，卡在崩崖的海漂垃圾難清除，愈積愈多；墾管處今天邀具攀降能力的山難救助協會，與在地國境之南生態文化發展協會和威鯨救難協會合力環境維護，山難救助協會以垂降和接力方式，清出500公斤各式海漂垃圾。

墾管處長林文和說，龍坑地區為綿延的群狀珊瑚礁，隔著狹窄的陡坡及懸崖，為隆起的高位珊瑚礁，由於重力及海浪衝擊，台地和崩崖的珊瑚石灰岩逐步破裂，向下崩落，形成絕佳的崖崩景觀，屬於墾丁國家公園最高強度的生態保護區，一直是熱門的生態旅遊景點，需上網預約登記，由導覽解說員帶領進入參觀，每年5月休養生息閉園。