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影／墾丁龍坑垃圾很難清 山難救助協會專程南下助力
墾丁國家公園龍坑生態保護區，屬於高位珊瑚礁海岸，崩崖、峽谷特殊地形景觀，是遊客預約申請入園參觀的人氣景點，卻也因峽谷區域地勢險峻，卡在崩崖的海漂垃圾難清除，愈積愈多；墾管處今天邀具攀降能力的山難救助協會，與在地國境之南生態文化發展協會和威鯨救難協會合力環境維護，山難救助協會以垂降和接力方式，清出500公斤各式海漂垃圾。
墾管處長林文和說，龍坑地區為綿延的群狀珊瑚礁，隔著狹窄的陡坡及懸崖，為隆起的高位珊瑚礁，由於重力及海浪衝擊，台地和崩崖的珊瑚石灰岩逐步破裂，向下崩落，形成絕佳的崖崩景觀，屬於墾丁國家公園最高強度的生態保護區，一直是熱門的生態旅遊景點，需上網預約登記，由導覽解說員帶領進入參觀，每年5月休養生息閉園。
他說，墾管處與國境之南生態文化發展協會每年利用休園期間執行海岸漂流物清理，因龍坑部分峽谷和崩崖區域因地勢險峻，多年來皆未能好好清理堆置其中的海漂物，今天特邀中華民國山難救助協會南下協助，隊員展現垂降、攀爬技巧和能力，協助清理海蝕溝中的海漂垃圾，另有恆春鎮威鯨救難協會90人參與，共撿拾約500公斤海漂垃圾。
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