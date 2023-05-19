開花氣味像「臭水溝 」 高雄議員提議換路樹

黑板樹、賞葉蘋婆等路樹都會在開花季節發出特殊氣味，議員簡煥宗指出，常接獲市民陳情水溝有惡臭，追查才知道是路樹發出的難聞異味，且黑板樹棉絮甚至可能誘發氣喘，路樹該換就要換。環保局回應，確實常接獲路樹異味檢舉，會請養工處評估移除的可能性。

高市環保局統計，火焰木、大葉山欖、黑板樹、賞葉蘋婆、福木等路樹在開花季節都有異味，有些像瓦斯味，有些像腐敗食物臭味。

議員簡煥宗今日在高市議會警消衛環部門業務質詢指出，南屏路高等法院一帶栽種賞葉蘋婆，接獲市民陳情說有惡臭味，起初以為水溝沒清乾淨，追查才知道是路樹發出的異味；旗津安順里栽種70棵黑板樹，花期一到風一吹，整個社區瀰漫臭味，民眾苦不堪言。

簡煥宗說，路樹問題困擾已久，屏東縣已著手汰換600棵黑板樹，高雄多次會勘都無法解決，可以理解樹木栽種不易，但黑板樹除氣味問題外，可能誘發民眾氣喘發作，樹根還會造成人行道鋪面不平，先人的錯誤不該繼續承擔，路樹該換就要換。