影／霧鎖金門打亂學生赴台推甄 陳玉珍協調高速輪支援

霧鎖金門，導致今天金門往返台灣的班機全部取消或延後，受影響旅客超過千人，當中還有要赴台考試的近百名考生，經過立委陳玉珍與縣長陳福海協調，將啟動疏運B計畫，高速客輪藍鵲號目前已從澎湖開往金門，協助輸運學子、家長及滯留旅客前往台灣，預計晚間21點抵達。

據了解，整天下來，目前僅華信台中飛往金門的航班有落地，其他航班大多是取消或延誤，受影響金門高中學子共有88名，隨行學生家長則有73人，共161人，在下午學生們都從機場趕往水頭碼頭，準備搭船到台灣去。不少家長說，這次的船不管是立委還是縣長協調的，大家都很感謝，只希望孩子能順利赴台考試。

陳玉珍表示，今天一早就接獲不少民眾訊息，指因為濃霧，機場航班全遭取消，她立即聯絡民航局及航港局，一方面請民航局協調航空公司做好加開班機的準備，又請航港局聯繫百麗輪，詢問是否有船能加入備援計畫。經緊急聯繫後，民航局中午左右確認啟動霧鎖B計畫，由航港局協調百麗航運公司船隻，從金門水頭碼頭航行至嘉義布袋，到布袋港後，再改搭遊覽車至高鐵站轉赴北中南各地。

陳玉珍說，原本想準備與民航局協調加班機的作業，結果收到許多鄉親反映，由於這周是大學甄選二階段面試的指定日，許多金中高三學生今天準備搭機前往台灣各地應試，不料卻被大霧影響，滯留在金門機場。她隨即聯絡民航局與金門氣象站，在得知今天下午持續吹南風的機率很大，除非大雨能降下來，讓霧氣消散，否則就要等到明早才有吹北風的機會。顧及考生權益，陳玉珍聯繫航港局及百麗輪高層協助。