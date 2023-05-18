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影／霧鎖金門打亂學生赴台推甄 陳玉珍協調高速輪支援

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
經立委陳玉珍與縣長陳福海協調，將啟動疏運B計畫，由高速客輪輸運學生，水頭碼頭擠滿等待購票的學生。記者蔡家蓁／攝影
經立委陳玉珍與縣長陳福海協調，將啟動疏運B計畫，由高速客輪輸運學生，水頭碼頭擠滿等待購票的學生。記者蔡家蓁／攝影

霧鎖金門，導致今天金門往返台灣的班機全部取消或延後，受影響旅客超過千人，當中還有要赴台考試的近百名考生，經過立委陳玉珍與縣長陳福海協調，將啟動疏運B計畫，高速客輪藍鵲號目前已從澎湖開往金門，協助輸運學子、家長及滯留旅客前往台灣，預計晚間21點抵達。

據了解，整天下來，目前僅華信台中飛往金門的航班有落地，其他航班大多是取消或延誤，受影響金門高中學子共有88名，隨行學生家長則有73人，共161人，在下午學生們都從機場趕往水頭碼頭，準備搭船到台灣去。不少家長說，這次的船不管是立委還是縣長協調的，大家都很感謝，只希望孩子能順利赴台考試。

陳玉珍表示，今天一早就接獲不少民眾訊息，指因為濃霧，機場航班全遭取消，她立即聯絡民航局航港局，一方面請民航局協調航空公司做好加開班機的準備，又請航港局聯繫百麗輪，詢問是否有船能加入備援計畫。經緊急聯繫後，民航局中午左右確認啟動霧鎖B計畫，由航港局協調百麗航運公司船隻，從金門水頭碼頭航行至嘉義布袋，到布袋港後，再改搭遊覽車至高鐵站轉赴北中南各地。

陳玉珍說，原本想準備與民航局協調加班機的作業，結果收到許多鄉親反映，由於這周是大學甄選二階段面試的指定日，許多金中高三學生今天準備搭機前往台灣各地應試，不料卻被大霧影響，滯留在金門機場。她隨即聯絡民航局與金門氣象站，在得知今天下午持續吹南風的機率很大，除非大雨能降下來，讓霧氣消散，否則就要等到明早才有吹北風的機會。顧及考生權益，陳玉珍聯繫航港局及百麗輪高層協助。

百麗藍鵲號上約有400個座位，在13點40分從澎湖馬公航向金門水頭碼頭，預計16點30分抵達停靠水頭碼頭，隨即讓旅客搭船返航嘉義布袋，預計晚間9點前可抵達嘉義，船票費用為1千元，比照三節疏運計畫時鄉親負擔的費用一樣。

金門縣觀光處長李銘培表示，縣府緊急協調船班，務必會將考生與隨行家長送到台灣，讓他們來得及參加明天的考試。記者蔡家蓁／攝影
金門縣觀光處長李銘培表示，縣府緊急協調船班，務必會將考生與隨行家長送到台灣，讓他們來得及參加明天的考試。記者蔡家蓁／攝影
經過立委陳玉珍的協調，由高速客輪輸運學生，陳玉珍助理也在水頭碼頭現場協助學生處理購票。記者蔡家蓁／攝影
經過立委陳玉珍的協調，由高速客輪輸運學生，陳玉珍助理也在水頭碼頭現場協助學生處理購票。記者蔡家蓁／攝影
霧鎖金門，金門航班大亂，經過立委陳玉珍與縣長陳福海的協調，將啟動疏運B計畫，由高速客輪藍鵲號輸運學生，水頭碼頭擠滿等待購票的學生。記者蔡家蓁／攝影
霧鎖金門，金門航班大亂，經過立委陳玉珍與縣長陳福海的協調，將啟動疏運B計畫，由高速客輪藍鵲號輸運學生，水頭碼頭擠滿等待購票的學生。記者蔡家蓁／攝影
水頭碼頭今天下午湧現等候購票前往台灣的金門學子，大家都照順序排隊等候。記者蔡家蓁／攝影
水頭碼頭今天下午湧現等候購票前往台灣的金門學子，大家都照順序排隊等候。記者蔡家蓁／攝影
經過立委陳玉珍與縣長陳福海的協調，將由高速客輪輸運學生，陳玉珍助理與金門高中教官在場協助處理學生購票。記者蔡家蓁／攝影
經過立委陳玉珍與縣長陳福海的協調，將由高速客輪輸運學生，陳玉珍助理與金門高中教官在場協助處理學生購票。記者蔡家蓁／攝影

金門 民航局 碼頭 面試 陳玉珍 航港局

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