克服車禍重返賽場 輔英跆拳女將張嘉容如演勵志電影

輔英科大運動校隊今年在全國大專校院運動會成績亮眼，其中跆拳好手張嘉容曾因車禍手術10多次，中斷學習1年，這次重返賽場摘下一般女子組團體品勢金牌及混人組雙人品勢銀牌，並當選榮譽畢業生，過程如演勵志電影。

輔英科大表示，運動校隊今年在全大運勇奪3金、3銀、6銅，跆拳道一般女子組團體品勢項目，3位女將採「老幹新枝」搭配，奮勇摘金並完成三連霸。其中四技一年級生蕭奉儀、四年級學姐張嘉容及五專三年級許絜㝢三人組合，摘下跆拳道一般女子組團體品勢金牌，蕭個人還拿下女子組個人品勢金牌。張嘉容與樊力瑒則合奪混合組雙人品勢銀牌，女子選手總成績勇奪跆拳一般女子組團體金牌。

畢業前為校爭光的休憩系四年級生張嘉容，大一時遭遇嚴重車禍，險些毀掉跆拳夢。當時她因手術中斷跆拳練習，復健期間挺過10次手術，最終憑毅力重返賽場，師長指出，「對一般人來說，要恢復正常活動都很艱辛，更遑論再走回跆拳對打這條路，但嘉容做到了」。

體育暨健康中心主任蔡芬卿說，休憩系四年級生張嘉容外向開朗、體貼善良且熱心助人，她擔任幹部，教小朋友或帶隊比賽，甚至當裁判、志工，都樂在其中，連報考研究所都選擇「運動指導」的領域。張擁有八張證照，校外實習分數全班第一，已錄取高師大體育學系碩士班，並獲頒榮譽畢業生殊榮，將在畢業典禮接受校長林惠賢表揚。

「命運有時很愛開玩笑，就看你能不能灑脫面對」，張嘉容說，她是品勢和對打雙修選手，比別人更辛苦，但甘之如飴。