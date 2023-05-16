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前鎮漁港投入80多億 漁服中心與漁會大樓將完工

中央社／ 高雄16日電

高雄前鎮漁港民幗幗57年開港，建物和碼頭老舊、破損，行政院核定80.47億元改造。高市海洋局今天表示，漁民服務中心、漁會大樓建築物修繕進度已達98%，嶄新外觀風格活潑。

海洋局今天新聞稿表表示，行政院核定「前鎮漁港建設專案計畫」總經費新台幣80.47億元，提升前鎮漁港水產品衛生安全、友善船員休憩空間、改善港區水陸環境、人流及物流交通動線等目標，提升台灣遠洋漁業國際競爭力及魚貨產品衛生安全。

海洋局指出，核心區內除有興建中多功能水產品運銷中心外，針對既有漁民服務中心及漁會大樓建築物外觀呈現斑駁、漏水及設備老舊等問題納入修繕，結合景觀綠美化及周邊道路改善，將整體空間串接及縫合，改善港區整體環境。

海洋局說明，目前建物修繕工程進度已達98%以上，建物外觀全數已完成拆架，嶄新外牆塗料，以及用色活潑金屬格柵透過層次穿插排列創造畫龍點睛效果，讓原本漁會大樓凌亂不堪外牆室外機全數隱蔽收納於格柵後方。

漁民服務中心正面將原先較為複雜立面，透過簡約有力的出簷呈現出海鳥飛翔意象，立面垂直金屬格柵安裝後，與漁會大樓互相呼應，行塑前鎮漁港建物群自明性，同時減少外殼耗能，遮蓋空調主機及管線。

海洋局表示，為提供良好步行景觀環境，計畫將漁港東二路調整為景觀徒步區，整合漁民服務中心與高雄區漁會大樓周邊開放空間，保留當地濱海環境原生大型遮蔭樹種，營塑出徒步綠廊，未來民眾可漫遊港區，遙望前鎮漁港遠洋漁業重鎮美景。

漁民 行政院

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