百年屏東淨水場將適度開放 融入志工導覽做環教

台灣自來水公司屏東淨水場已有百年歷史，今天立委鍾佳濱與部會考察，讓地方民眾與自來水公司溝通交流，未來將透過志工導覽適度開放，做好環境教育一環。

屏東淨水場初創於1913年，至今已有110年歷史，這些設備迄今仍順利運轉中，地方倡議將辦公廳及蓄水設備列為文化資產並成立水資源博物館，但自來水公司基於用水及民眾安全，不贊成開放民眾任意進出。今天鍾佳濱與部會官員考察，讓雙方交流溝通意見。

水利專家丁澈士指出，屏東水源淨水場具歷史意義及科學價值，展現日治時期地下水取水與淨水技術，建議將鑿井、集水井、唧筒井、氣曝池、濾過池、淨水池、配水塔等設備，及事務所、宿舍旁涼亭，列為文化資產修復，並建立高屏首座水博物館。

地方文化工作者趙文俊則建議分階段逐步開放，提供環境教育、水資源教育；屏東市豐源里長丁國庭希望揭開淨水場神秘面紗，對外開放，會配合培訓導覽志工，做好環境教育。

自來水公司屏東區管理處長樂育麟指出，屏東淨水場深水井每日出水量約6萬噸，供應屏東市約80%區域用水量，為屏東市民生用水主要淨水場及水源，而且場內深井、機電設備、高壓變電站、濾池等都有安全顧慮，基於用水安全及民眾安全，建議維持預約參訪方式，在上班時間陪同參觀。

樂育麟表示，目前已規劃在屏東淨水場進行屏東區管理處暨屏東營運所辦公廳新建工程，對於具文資價值的建物將現地保留。

自來水公司副總經理王明孝表示，屏東淨水場文資都會妥善保存，不過因為淨水場還在營運中，在適度開放的同時，必須將供水安全擺在第一位。

經過雙方討論，鍾佳濱總結指出，未來將結合志工導覽適度開放屏東淨水場；有關文資認定保存及活化運用，依文資法辦理，並提供預算支持；水公司興建辦公廳舍，不只要妥善保留珍貴文化資產，也建議規劃適度的觀光導覽。