屏東潮州重啟賽神蝦 青年養殖以356克破記錄奪得冠軍

屏東潮州今辦賽神蝦比賽，飼主顏煜騰以重達356公克的公蝦，破大會紀錄勇奪冠軍，飼主蔡霈倫以342公克的公蝦得亞軍，獲獎蝦子身長1公尺約成人手臂長，民眾興奮合影；潮州鎮公所秘書王建元表示，疫情後首次舉辦，報名人數成長1倍，獲獎飼主年僅2、30歲，盼藉由比賽鼓勵青年返鄉，創造回流誘因，帶動地方發展。

全台近4成泰國蝦來自潮州，年產值破億。鎮公所秘書王建元表示，本屆共39位飼主報名參賽，相較去年20多組成長近1倍，賽事冠軍獎金也提高至1萬元，藉活動行銷鼓勵青年返鄉，讓外出的年輕人有意願與動能回鄉從事養殖和農業，創造回流動機帶動地方發展。

奪冠的34歲飼主顏煜騰是家中第3代，原在北部從事服務業，4年前因緣際會下返家接手，去年首度參賽落榜，賽後請教同場前輩，得知大家如賽豬公一樣，會特別額外飼養蝦子，隨後調整比賽策略，挑出池內較大的蝦子，各別分區照顧，不僅頻繁換水，更加入益生菌讓蝦子均衡飲食，經過1年細心照顧參賽，拔得頭籌還破記錄令他十分開心。