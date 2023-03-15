聽新聞
test
0:00 / 0:00
不只唐吉訶德來高雄 無印良品11月在大立百貨設旗艦店
日本唐吉訶德DON DON DONKI預計今年第4季進駐高雄大立百貨，同樣來自日本的連鎖日用品品牌MUJI無印良品昨日派代表拜會高雄市政府，此行宣布投資計畫，預計今年11月進駐大立百貨開設面積超過700坪的全台最大旗艦店。副市長羅達生表示，高市府近年鎖定日系一線指標性知名品牌積極招商，歡迎無印良品進駐展店，盼以中央公園為中心，活絡周遭商圈。
MUJI無印良品副總經理岩崎雄史、大統集團總經理張銘池指出，無印良品將進駐大立百貨B館1、2樓，預計今年11月正式開幕，面積約700坪，旗艦店將運用船廢零件等港口常見素材打造海洋風情的特色門市，也期待與高市府局處合作，舉辦市集或工作坊。
無印良品團隊進一步表示，將攜手經發局盤點商圈市場，合力打造新型態場域，另與農業局與型農大聯盟團隊構思合作，期望未來能夠將高雄生鮮產品直送日本無印良品店舖銷售。
大統集團指出，大立百貨努力成為高雄最潮日本品牌的核心重鎮，將在百貨一樓門面融入高雄特色文化及海洋意象，期待讓市民看到不一樣的MUJI無印良品，以及令人耳目一新的大立百貨。
經發局長廖泰翔說，期待MUJI無印良品進駐後，大立百貨成為品牌潮流中心，往東可串聯玉竹、新堀江及中央公園等商圈，往西則有亞灣新灣區科技聚落。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言