不只唐吉訶德來高雄 無印良品11月在大立百貨設旗艦店

日本唐吉訶德DON DON DONKI預計今年第4季進駐高雄大立百貨，同樣來自日本的連鎖日用品品牌MUJI無印良品昨日派代表拜會高雄市政府，此行宣布投資計畫，預計今年11月進駐大立百貨開設面積超過700坪的全台最大旗艦店。副市長羅達生表示，高市府近年鎖定日系一線指標性知名品牌積極招商，歡迎無印良品進駐展店，盼以中央公園為中心，活絡周遭商圈。

MUJI無印良品副總經理岩崎雄史、大統集團總經理張銘池指出，無印良品將進駐大立百貨B館1、2樓，預計今年11月正式開幕，面積約700坪，旗艦店將運用船廢零件等港口常見素材打造海洋風情的特色門市，也期待與高市府局處合作，舉辦市集或工作坊。

無印良品團隊進一步表示，將攜手經發局盤點商圈市場，合力打造新型態場域，另與農業局與型農大聯盟團隊構思合作，期望未來能夠將高雄生鮮產品直送日本無印良品店舖銷售。

大統集團指出，大立百貨努力成為高雄最潮日本品牌的核心重鎮，將在百貨一樓門面融入高雄特色文化及海洋意象，期待讓市民看到不一樣的MUJI無印良品，以及令人耳目一新的大立百貨。