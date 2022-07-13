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眷村調酒師趙國強轉行開糊塗坊 傳承北方麵食好滋味

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄「糊塗坊」端出的北方風味炸醬麵，配方獨特。記者王昭月／翻攝
高雄「糊塗坊」端出的北方風味炸醬麵，配方獨特。記者王昭月／翻攝

出生眷村的調酒師趙國強發現市面上道地北方麵食的滋味日漸消逝，在高雄市青年創業資源協助下在苓雅區開店，端出三代飄香的祖傳老味道分享，其中獅子頭用金華白湯煨成的湯頭，讓許多老饕上門一試成主顧。

趙國強是高雄左營海軍眷村子弟，原本當調酒師，他發現市面上道地北方麵食愈來愈難找，記憶中的老滋味漸漸消失，於是決心創業，傳承祖傳三代老眷村味道。

他在高市青年局協助下創業，店名叫「「糊塗坊‧老味炸醬」，青年局指出，這家店採日式居酒屋風格，從食材到室內裝潢都有獨到之處，搭配獨門佳餚，帶來視覺及味覺雙重享受。

趙國強說，店名的靈感取自清代鄭板橋名言「聰明難，糊塗尤難，由聰明轉入糊塗更難」，他希望上門的顧客，能沈浸平靜氛圍中忘卻凡塵瑣事，吃得糊里糊塗、酣暢淋漓。

「糊塗坊」傳承的老眷村麵食，不添加味精、雞粉等調味料，而將眷村樸質的家常原料調配成不凡的料理，像再平常不過的炸醬麵，配方長時間炒製，以豬皮燉成濃稠口感，鹹香夠味，另軟綿獅子頭，則用金華白湯煨成的靈魂湯頭，老饕吃上嘴不愛也難。

趙國強為推廣眷村家鄉味，還自行拍攝影片，傳遞記憶中美好的滋味。青年局表示，受疫情影響，經營不易，「糊塗坊」仍交出Google4.7及Ubereats4.7的評價。

眷村 青年 創業

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