老牌佳樂水風景區吹熄燈號 開園46年不敵疫情轉型委外

開園46年、以「奇岩怪石」著稱的屏東縣滿州鄉公所公共造產佳樂水風景區，早年曾蟬連多年台灣省公共造產冠軍寶座，因建設遲滯逐漸沒落，在陸客禁令後加上疫情已連虧損5年，鄉代會去年通過公所墊付員工下半年薪資472萬元，今年3月底到期後宣布連同港口吊橋景點一起關閉；公所表示，疫情是壓垮佳樂水的最後一根稻草，將採委外經營方式拚轉型。

位於滿州鄉港口村的佳樂水風景區，地處墾丁國家公園東南邊陲地，以鬼斧神工礁岩地形、海天一色美景，且由前總統蔣經國命名，曾是高人氣風景區，更是不少四、五年級生的共回同憶；1976年由滿州鄉公所以公共造產方式經營，1989年曾創下年入園80萬人次紀錄，之後開始下滑，政府開放陸客來台觀光後一度回升至20萬上下，陸客禁令後加上疫情已連5年虧損。

滿州鄉長余增春說，受疫情影響、陸客不來，還有公共設施不足，公所難再支撐，停業止血後將以委外方式招租，以民間企業力量拚轉型；秘書張成森說，佳樂水風景區公共造產門票80元外加停車費，員工編制20人，每月人事經費80萬元，鄰近的港口吊橋收費20元，2名員工，陸客禁令後經營已相當吃力，疫情期間收入銳減發不出薪水，去年甚至要墊付員工半年薪水，今年3月底到期後，因疫情仍持續發燒，決定連同港口吊橋景點一起關閉。