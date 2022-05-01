高雄岡山首家獨立書店今開幕 盼推廣在地藝文傳承岡山味

高雄市岡山區首家獨立書店「剛好販賣所 獨立藝文空間」今天上午舉行開幕儀式，店老闆羅健福表示，未來將舉辦社區歷史導覽、工作坊、講座等，店中主打書店與餐飲結合，望成為推廣岡山在地文化的重要基地。

羅健福24歲，為岡山在地返鄉青年，大學畢業後於台中創立墟聲創營有限公司，主要進行台中地區地方創生類影像及雜誌製作，另曾主導高雄在地觀光特色雜誌「白糖粿」撰寫，近期也投入母校前峰國中、岡山高中教導學弟妹影視相關課程，為推廣家鄉文化、歷史，1年多前決定返鄉，與姐姐羅雅琪向父母租用原是茶莊的空間，成立剛好販賣所推廣岡山藝文。

羅建福表示，剛好販賣所前身為三塊厝茶莊，為父親羅閏龍創立，過去是父親與友人推廣飲茶文化處，現在轉由兩姐弟承接，剛好販賣所主要與鄰近湖內等地區藝文家合作販售商品，另每周二至周四不定期邀約講者舉辦15至25人小型講座等，也開放租借場域，周五至周一則邀民眾前往看書、喝茶，相關藝文資訊可至臉書粉專查詢。

岡山里長劉天賦表示，每個地方都有本土化與國際化之處，岡山位於台南與高雄兩大都會區中間，在高雄縣市合併前屬半在地化，同時也是鄰近梓官、燕巢、彌陀等6區的消費中心，近幾年隨著秀泰、宜得利等國際化企業進駐，岡山的在地化逐漸薄弱，且因土地價值高，即使有歷史建築，但因多數為私有住宅，也較難以保存。