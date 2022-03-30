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兒童節玩創意！金門辦造型冰淇淋人氣票選等你來挑戰

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
柏村國小幼兒園的小朋友看到冰淇淋，都超開心的，師生一起合影。記者蔡家蓁／攝影
柏村國小幼兒園的小朋友看到冰淇淋，都超開心的，師生一起合影。記者蔡家蓁／攝影

一年一度的兒童節即將來到，今年共有長達4天的連續假期，想好要帶孩子去哪玩，順便放電一下嗎？位於金門畜試所內的金牪餐廳將在兒童節當天舉辦「金牪造型冰淇淋人氣票選比賽」，歡迎大小朋友一起來參加，挑戰發揮你的創意贏大獎！

金牪餐廳店長蕭煥瓊表示，該店的冰淇淋都是由純正的金門縣畜試所的新鮮鮮乳製成，口味香醇濃郁深受大小朋友喜歡，幾乎每月都可銷售上千支，為了回饋消費者，這次特別在兒童節當天舉辦「造型冰淇淋人氣票選比賽」，報名一律採線上報名。

參加者，每人需繳150元報名費，報名會送青草地鮮乳乙盒及 100元折價券；現場有提供冰淇淋機、餅乾、巧克力米、棉花糖等，供小朋友發揮創意創作造型，參加者可將成品拍照上傳至金牪臉書粉絲專頁活動貼文並邀請朋友按讚， 按讚募集至4月17日，前三名可獲得豐富大獎。

第一名得主可獲得金牪牛肉鍋吃到飽兌換券2張與零食系列大禮包；第二名可獲金牪牛肉麵兌換券2張與零食系列大禮包；第三名則是金虎福&金虎財禮盒1份。

金門縣畜試所堪稱是金門的「縣立動物園」，所長林政道表示，所內適合全家大小出遊踏青，如今轉型為休閒農場，整合園區內金牪餐廳、金牪販賣部，提供給消費者全新的旅遊休閒去處，畜試所內飼養梅花鹿、山羊、孔雀等可愛動物，彷彿一個小型動物園，是小朋友的最愛。

來自柏村國小幼兒園的小朋友也剛好來金門畜試所戶外教學，看到冰淇淋，小朋友都超開心的。記者蔡家蓁／攝影
來自柏村國小幼兒園的小朋友也剛好來金門畜試所戶外教學，看到冰淇淋，小朋友都超開心的。記者蔡家蓁／攝影
一年一度的兒童節將屆，金牪餐廳特別舉辦「金牪造型冰淇淋人氣票選比賽」，歡迎大小朋友一起來參加。記者蔡家蓁／攝影
一年一度的兒童節將屆，金牪餐廳特別舉辦「金牪造型冰淇淋人氣票選比賽」，歡迎大小朋友一起來參加。記者蔡家蓁／攝影
金牪餐廳店長蕭煥瓊示範造型冰淇淋，將好吃的爆米花、捲心酥、棉花糖全部都與冰淇淋結合在一起。記者蔡家蓁／攝影
金牪餐廳店長蕭煥瓊示範造型冰淇淋，將好吃的爆米花、捲心酥、棉花糖全部都與冰淇淋結合在一起。記者蔡家蓁／攝影

金門 冰淇淋 兒童節

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