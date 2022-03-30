兒童節玩創意！金門辦造型冰淇淋人氣票選等你來挑戰

一年一度的兒童節即將來到，今年共有長達4天的連續假期，想好要帶孩子去哪玩，順便放電一下嗎？位於金門畜試所內的金牪餐廳將在兒童節當天舉辦「金牪造型冰淇淋人氣票選比賽」，歡迎大小朋友一起來參加，挑戰發揮你的創意贏大獎！

金牪餐廳店長蕭煥瓊表示，該店的冰淇淋都是由純正的金門縣畜試所的新鮮鮮乳製成，口味香醇濃郁深受大小朋友喜歡，幾乎每月都可銷售上千支，為了回饋消費者，這次特別在兒童節當天舉辦「造型冰淇淋人氣票選比賽」，報名一律採線上報名。

參加者，每人需繳150元報名費，報名會送青草地鮮乳乙盒及 100元折價券；現場有提供冰淇淋機、餅乾、巧克力米、棉花糖等，供小朋友發揮創意創作造型，參加者可將成品拍照上傳至金牪臉書粉絲專頁活動貼文並邀請朋友按讚， 按讚募集至4月17日，前三名可獲得豐富大獎。

第一名得主可獲得金牪牛肉鍋吃到飽兌換券2張與零食系列大禮包；第二名可獲金牪牛肉麵兌換券2張與零食系列大禮包；第三名則是金虎福&金虎財禮盒1份。