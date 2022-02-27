影／台灣燈會在高雄累計千萬人次！無人機展演一大功臣

2022台灣燈會在高雄「聚光台灣 虎星高照」無人機展演，今晚最後一場在愛河灣上演，最後一個圖象「虎年新年快樂」結束，觀眾報以熱烈掌握。今年台灣燈會在高雄，愛河灣、衛武營雙主場人潮累計突破了1千萬人次，許多民眾覺得，無人機展演是一大功臣！

高雄「聚光台灣 虎星高照」無人機展演，日前發生訊號干擾，導致圖形無法完整呈現。高雄市府了追查事故原因，並請民眾在展演前務必將手機開啟飛航模式、關閉WIFI與熱點，不要直播，以免訊號受到干擾。今晚開演前數次廣播，民眾也儘量配合。

由於今晚是台灣燈會在高雄的最後一場無人機展演，許多民眾早早就到愛河灣占視野好的位置，灣區滿滿都是人，連外圍也都站滿，人潮溢流到附近馬路。晚上9點45分無人機準時起飛，所有的圖案都順利成像，觀眾看得很盡興，1500台無人機的規模非常壯觀。無人機展演結束後，還有煙火施放，民眾覺得意猶未盡。