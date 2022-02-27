聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台灣燈會在高雄累計千萬人次！無人機展演一大功臣
2022台灣燈會在高雄「聚光台灣 虎星高照」無人機展演，今晚最後一場在愛河灣上演，最後一個圖象「虎年新年快樂」結束，觀眾報以熱烈掌握。今年台灣燈會在高雄，愛河灣、衛武營雙主場人潮累計突破了1千萬人次，許多民眾覺得，無人機展演是一大功臣！
高雄「聚光台灣 虎星高照」無人機展演，日前發生訊號干擾，導致圖形無法完整呈現。高雄市府了追查事故原因，並請民眾在展演前務必將手機開啟飛航模式、關閉WIFI與熱點，不要直播，以免訊號受到干擾。今晚開演前數次廣播，民眾也儘量配合。
由於今晚是台灣燈會在高雄的最後一場無人機展演，許多民眾早早就到愛河灣占視野好的位置，灣區滿滿都是人，連外圍也都站滿，人潮溢流到附近馬路。晚上9點45分無人機準時起飛，所有的圖案都順利成像，觀眾看得很盡興，1500台無人機的規模非常壯觀。無人機展演結束後，還有煙火施放，民眾覺得意猶未盡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言