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麥穗LED燈與老虎隧道超好拍 旗山老街上方還有星座點綴

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市旗山春節燈會以麥穗燈與LOVE燈飾點亮夜晚，白天晚上都好拍。記者陳玫伶／攝影
高雄市旗山春節燈會以麥穗燈與LOVE燈飾點亮夜晚，白天晚上都好拍。記者陳玫伶／攝影

高雄市旗山區公所舉辦新春燈會即日起至2月28日，每晚6點至10點正式啟動，沿著旗山老街的藍白12星座燈飾，走到旗山武德殿及旗山公共體育場，可看見老虎燈飾隧道及麥穗燈組成的造型LED燈，好看又好拍。

旗山區公所表示，過年期間旗山老街為民眾踏青熱門景點，公所今年特別以12星座象形符號打造「星空帷幕-蒼穹之頂」意象，另在鄰近老街的體育場也佈置多種主題燈飾。

其中「麥向幸福」透過金黃色麥穗燈鋪出象徵新年豐收的吉祥寓意，搭配LOVE文字燈飾及後方的「吉虎隧道」，走出隧道也有「出虎口」的吉祥寓意，有小朋友看到可愛的老虎忍不住與家人在燈飾之間玩起來，也有閨蜜逛完老街拍照擺出專業姿勢當網美。

現場主燈是以鋼架組成3層愛心手勢的「攜手同心」燈飾，旁邊以七彩球燈環繞，象徵心心相印、心想事成，搭配即將到來的2月14日情人節，最適合情侶檔前往合影留下最美笑容。

區長謝健成提醒，春節期間旗山地區重要路段將進行交通管制，民眾可多運用周邊免費停車場或搭乘大眾交通運輸工具前往，也務必戴口罩遵守防疫規定，相關活動資訊可上旗山區公所臉書粉專查詢。

高雄市旗山區公所春節燈會的主燈「攜手同心」以鋼架組成3層愛心手勢，最適合情侶檔前往合影。記者陳玫伶／攝影
高雄市旗山區公所春節燈會的主燈「攜手同心」以鋼架組成3層愛心手勢，最適合情侶檔前往合影。記者陳玫伶／攝影
高雄市旗山區公所今年春節燈會在旗山老街上方打造星空帷幕，抬頭就能看到星座。記者陳玫伶／攝影
高雄市旗山區公所今年春節燈會在旗山老街上方打造星空帷幕，抬頭就能看到星座。記者陳玫伶／攝影
高雄市旗山區公所春節燈會即日起至2月28日展開，武德殿外也有燈籠呼應。記者陳玫伶／攝影
高雄市旗山區公所春節燈會即日起至2月28日展開，武德殿外也有燈籠呼應。記者陳玫伶／攝影
高雄市旗山區公所春節燈會規畫「吉虎隧道」，走出隧道有「出虎口」的吉祥寓意。記者陳玫伶／攝影
高雄市旗山區公所春節燈會規畫「吉虎隧道」，走出隧道有「出虎口」的吉祥寓意。記者陳玫伶／攝影

老街 星座 體育

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